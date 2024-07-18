«Зрада! Сам зрада!» – Разумков и Гетманцев зверски поцапались в Раде из-за российского газа

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Окружение просроченного президента Владимира Зеленского совершенно не стесняется того, что на украинском рынке идёт торговля российским сжиженным газом.

Скандал вокруг этого на заседании Верховной рады поднял депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прозрение» депутата произошло после слов главы комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева, обсуждавшего одну из поправок рассматриваемого законопроекта. «Абсолютно безосновательная норма, которая была принята когда-то в пользу российского сжиженного газа, который и сегодня подавляющее большинство сжиженного газа на рынке Украины занимает. И, собственно, этот же российский газ пытается сбить эту нашу поправку сегодня», – сказал Гетманцев.

Выступающий следом Разумков попросил засчитать его заявление как депутатский запрос.

«Только что в стенах Верховной рады прозвучало, что у нас до сих пор торгуются российскими товарами – российским сжиженным газом. Это подтвердил председатель комитета. Я считаю, что это преступление! Когда мы знаем, что Россия зарабатывает в Украине…», – возмутился Разумков.

Спикер Рады Руслан Стефанчук призвал не разводить политические дебаты, на что Разумков возразил, что это не политика, а самая настоящая «державная зрада», 111 статья УК.

«Это «зрада»! Что у нас знает власть, что идёт торговля российским газом!», – вещал депутат.

Гетманцев попытался огрызнуться на обвинения: «я вам расскажу, что такое «зрада».

«Зрада»-это сбивать заработные платы военным в пользу своей политической позиции, которая абсолютно ничем не обоснована, кроме собственных амбиций или другими интересами, которые нам неизвестны. Вот это «Зрада»! «Зрада» – делать это во время войны, когда страна каждую копейку собирает из всех источников, которые доступны сейчас», – защищался комитетчик.

Разумков, в свою очередь, озверел и перешёл в «контрнаступ».

«Зрада» – это накануне полномасштабного вторжения не выделить на армию 52 миллиарда, а выделить на дороги. «Зрада» – это когда вы между экономикой и патриотизмом, математикой и патриотизмом – выбрали математику, торгуя с Россией, и как следует из сегодняшнего заявления, делаете это и дальше. «Зрада» – это когда вы понимаете, что сегодня уничтожаете украинский бизнес, подвели государство к дефолту и продолжаете делать хорошую мину при очень плохой игре и абсолютном непрофессионализме. «Зрада» – это когда вы крадете миллиарды гривен на укреплениях объектов энергетической инфраструктуры, именно крадете, зная, что их нельзя защитить, а потом покидаете государство, школы, садики, магазины, бизнес и людей без света….», – ещё долго вещал депутат.

Гетманцев сдался и попытался отшутиться, мол, «хорошо, что коллега знает, что такое «зрада» и хорошо в этом разбирается».

«Хочу напомнить всем присутствующим, что уже третий год войны мы держим страну, держим финансовую стабильность, держим платежную систему, держим поступления в бюджет, финансируем армию и даем отпор врагу», – похвалил себя комитетчик.