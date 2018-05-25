25.05.2018, Москва, Елена Острякова
  589 просмотров
Россия, Украина, Экономика

Зрада: украинские бизнесмены приехали на ПМЭФ


Известные украинские бизнесмены принимают участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог Сергей Михеев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте


«Видал я там и украинских бизнесменов. Не буду называть фамилии, но лица знакомые. С одной стороны, они там у себя в Киеве все уши прожужжали про страну-агрессора, а с другой стороны, есть достаточно много украинских бизнесменов, продолжающих вести успешный бизнес с Россией. Более того, считающие для себя интересным приехать на Питерский форум», – сказал Михеев.

Он напомнил, что участие в ПМЭФ для представителей бизнеса является платным.

«Такое участие стоит денег, причем, не малых. Кого-то приглашают, но бизнесменам надо оплатить свое участие. Это десятки и сотни тысяч рублей. Официального стенда Украины не было, но бизнесмены приехали общаться с людьми. Там много людей из высшего управленческого звена нашего и не нашего бизнеса», – сказал Михеев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть