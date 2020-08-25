Зрада! В Киеве расколотили плиту погибшим СБУ-шникам

25.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Киеве во время ремонтных работ в холле одного из подразделений СБУ разбили плиту с фамилиями погибших сотрудников спецслужбы.

Об этом в своём Telegram-канале заявил обслуживающий экс-президента Украины Петра Порошенко политтехнолог Тарас Березовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Очевидно, сообщение Березовца преследует цель дискредитации режима Владимира Зеленского в глазах националистического электората, на чьи голоса претендует Порошенко, мечтающий о возвращении во власть.

«Было – стало. В начале августа в холле Центра специальных операций СБУ «Альфа» на Большой Васильковской были демонтированы эмблема, девиз и плита с выбитыми на ней фамилиями погибших сотрудников спецслужбы. Но новому руководству «Альфы» это не нравилось, и потому символика СБУ была заменена на нейтральную религиозную Оранту (один из основных типов изображения Богоматери – ред.) Во время демонтажа плиту с фамилиями погибших воинов разбили», – сообщил Березовец.