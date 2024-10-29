Зрада в Раде: Русским не нужны переговоры. Они эффективно наступают

У Российской Федерации на данный момент нет необходимости в заморозке боевых действий на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил член комитета по нацбезопасности и обороне, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Возможность переговоров. Давайте не забывать, что переговоры возможны, если Россия на них согласится. Я пока что не вижу объективных причин для того, чтобы Путину какие-то переговоры были нужны. Сколько бы нам ни рассказывали о том, что у них перегрета экономика, что их экономика схлопнется, что им не хватает человеческого ресурса, и из-за этого они повышают зарплаты и вообще финансовые инструменты поощрения для военных, но в принципе тот ресурс, на который они пока что опираются, он достаточный для того, чтобы интенсивно поддавливать нас на фронте и двигаться достаточно интенсивно.

То есть коллапса фронта не произошло, но ситуация печальная и с каждым днем становится все печальнее. Потому пока что у Путина все складывается так, что ему переговоры, в которых он должен был бы чем-то жертвовать, невыгодны», – заявил Рахманин.