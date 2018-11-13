«Зрада»! Во Львове установили памятник с изображением Путина

13.11.2018, Львов, Владимир Гладков

На барельефе памятника льву, установленного во Львове в честь столетия государства-однодневки – «Западноукраинской народной республики», местные жители разглядели президента России Владимира Путина.

Об этом говорится в сюжете телеканала «НТА», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Произошедшее вызвало шквал бурных комментариев в соцсетях.

«Большинство из тех, кто откликнулся и комментировал, однозначно рассмотрели схожесть данного изображения с образом президента страны-агрессора», – пожаловался пользователь соцсетей Ростислав Коваль.

В действительности у подножия памятника изображён сечевой стрелец Степан Панькивский, который первый закрепил украинский флаг на шпиле ратуши во время «ноябрьского чына» в 1918 году. Местные жители в изображении стрельца в упор не видят своего героя и требуют переделать скульптуру.

Бывший военный реконструктор Константин Василькевич не исключает, что такие «ляпы» могли быть сделаны умышленно. Скульптор в свою очередь всё отрицает и клянётся, что лепить российского президента не собирался и ничего похожего с ним в своём произведении не видит.

Будут ли переделывать или доделывать барельеф, пока неизвестно.