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«Зрада»! Во Львове установили памятник с изображением Путина
На барельефе памятника льву, установленного во Львове в честь столетия государства-однодневки – «Западноукраинской народной республики», местные жители разглядели президента России Владимира Путина.
Об этом говорится в сюжете телеканала «НТА», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Произошедшее вызвало шквал бурных комментариев в соцсетях.
«Большинство из тех, кто откликнулся и комментировал, однозначно рассмотрели схожесть данного изображения с образом президента страны-агрессора», – пожаловался пользователь соцсетей Ростислав Коваль.
В действительности у подножия памятника изображён сечевой стрелец Степан Панькивский, который первый закрепил украинский флаг на шпиле ратуши во время «ноябрьского чына» в 1918 году. Местные жители в изображении стрельца в упор не видят своего героя и требуют переделать скульптуру.
Бывший военный реконструктор Константин Василькевич не исключает, что такие «ляпы» могли быть сделаны умышленно. Скульптор в свою очередь всё отрицает и клянётся, что лепить российского президента не собирался и ничего похожего с ним в своём произведении не видит.
Будут ли переделывать или доделывать барельеф, пока неизвестно.
Метки: Владимир Путин, зрада, Львов
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