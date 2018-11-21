Зрада: выяснилось, что у Брежнева на Украине больший рейтинг, чем у Бандеры

21.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

47% украинцев положительно относятся к бывшему генсеку СССР Леониду Брежневу и только 36% имеют такое же отношение к экс-лидеру ОУН Степану Бандере, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«47% и 43% имеют положительное отношение к Леониду Брежневу и Петру I (отрицательное 39% и 26% соответственно). К Степану Бандере положительно относятся 36% (отрицательно — 34%), к Симону Петлюре как положительно, так и отрицательно относятся по 30% респондентов», — отчитываются социологи.

Кроме того, как показал опрос, граждане Украины скорее отрицательно, чем положительно, относятся к Владимиру Ленину и Михаилу Горбачеву (25 % положительно, а 51-52% отрицательно). Хуже отношение к Иосифу Сталину — 21% положительно, 58% отрицательно. Хдесь, видимо, сказываются плоды четвертьвековой ярой антикоммунистической пропаганды, причем, ретранслируемой, как из Киева, так и из Москвы.

Социологи отмечают, что за последние 6 лет отношение к украинским историческим фигурам в основном улучшилось.

«Отношение к Сталину и Ленину практически не изменилось, а к Петру I — ухудшилось», — говорится в исследовании.

Согласно опросу, исторические фигуры общероссийского и советского периода значительно лучше воспринимают в юго-восточных регионах. За исключением Горбачева, к которому лучше относятся на западе.

«С другой стороны такие фигуры как Петлюра и Бандера лучше воспринимаются на западе. Зато Хмельницкий и Грушевский одинаково хорошо оцениваются жителями всех частей Украины», — отмечают исследователи.

Аудитория опроса: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 20 – 29 октября 2018