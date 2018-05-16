16.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Зрада за зрадой: В Киеве обвинили Германию в двойной игре

С одной стороны, Берлин успокаивает Киев, заявляя о необходимости сохранить транзит российского газа в ЕС через Украину, с другой – Германия содействует строительству газопроводов в обход Украины.

Об этом в интервью киевской газете «День», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент Центра глобалистики Михаил Гончар, по словам которого, недавний визит министра экономики Германии Петера Альтмайера в Киев подтверждает двойную игру Берлина.

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«Берлин проводит определенную игру под названием «послушаем всех», в том числе оппонентов. А Украина — главный оппонент проекта. Но послушать — не значит услышать и тем более — не значит пойти навстречу. Тем более, что потом Альтмайер летит в Москву… В Москве Альтмайеру скажут: мы сохраняем транзит через Украину, мы это подтверждали устами «Газпрома» в этом и прошлом годах.

Это тот ответ, что нужен Берлину, который тоже считает, что транзит через Украину должен быть сохранен. Только никто не называет цифру. «Газпром» говорит о 10—15 млрд кубических метров газа, который для нашей ГТС равняется почти нулю, поскольку ее мощность — 142 млрд кубических метров. При таком уровне загрузки она не будет рентабельна и технологически не будет работать как система», – уверяет Гончар.

Эксперт также отмечает, что заявляя о поддержке Украины, немцы лукавят, поскольку при наличии двух веток «Северного потока», именно они становятся основными выгодополучателями от транзита газа.

« Думаю, все эти немецкие заявления лукавые. Они прекрасно понимают роль и значение украинской ГТС, просто Германия не говорит об этом устами своих руководителей, но неартикулировано, стратегически она просто стремится перехватить на себя снабжение российского газа в Европу. Если будут работать оба «Северных потока» — это 110 млрд кубических метров мощности. Прошлогодний экспорт российского газа в страны Европы, за исключением Турции, составил приблизительно 165 млрд кубов. Если из них 110 млрд кубов будет поступать в страны ЕС через Германию, она будет играть роль Украины», – сокрушается эксперт.

Кроме того, он считает, что строительство газопровода в обход Украины вместо реконструкции украинской ГТС – это «коррупционная схема», в которой участвует Германия.

«Просто это выгодно для немецкого бизнеса, прежде всего связанного с промышленностью, выполнением подрядных работ, изготовлением труб, их обетонированием, снабжением оборудования. Ничего из этого Россия не имеет. На 90% «Северный поток-2» состоит из импортных комплектующих. Поэтому те нормы откатов, которые предлагает «Газпром», являются привлекательными для европейских подрядчиков. А модернизация ГТС Украины будет проходить в соответствии с брюссельской декларацией почти 10-летней давности, и здесь все будет делаться за ресурсы европейских банков — прозрачно, и откатов не будет.

Не надо иметь иллюзий относительно немецкого бизнеса, когда о нем рассказывают, насколько он чист, прозрачен и честен. Когда речь идет о том, чтобы заработать лишний евро или евроцент, соблазняются больше на «газпромовские предложения» откатов, чем на наши предложения честного и прозрачного подхода», – резюмирует Гончар.

На днях, как сообщал “ПолитНавигатор”, позицию Германию в отношении “Северного потока-2” жесткой критике подверг МИД Украины.