Зрада зрад: При Зеленском провалились семь операций украинских спецслужб

20.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский намерен увести Украину подальше от ЕС и НАТО.

Об этом на внеочередном заседании Верховной рады заявил депутат от «Европейской солидарности» Артур Герасимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На следующей неделе будет год с того момента, как из офиса Зеленского слили информацию с грифом «Совершенно секретно» об операции украинских спецслужб по задержанию российских террористов из ЧВК «Вагнер». За этот год Зеленский прошёл долгий путь от вранья, как будто операция – выдумка, до явки с повинной, что операция не просто была, а он лично о чём-то попросил там Лукашенко. Но за год мы не приблизились к главному ответу – кто является российским кротом. Хотя для большинства сознательных украинцев – это секрет Полишинеля… И вообще, по информации украинских журналистов, в июле-декабре 2020-го было сорвано 7 операций украинских разведчиков, из-за этого погибли граждане Украины», – заявил Герасимов.

Также он напомнил власти о бывшем замминистре обороны, генерале Игоре Павловском, которого арестовали на два месяца.

«Пока три десятка убийц украинцев остаются на воле, украинская власть кинула за решётку боевого генерала Игоря Павловского, одного из ключевых командующих обороны города Мариуполь. Также власть держит в заложниках Валерия Шандора, руководителя единственного на Украине предприятия, которое было способно создать для вооруженных сил современные боевые катера. Катера, которые целиком устраивали Зеленского, когда на их фоне можно было пиариться и которые неожиданно стали бракованными, как только надо было отвлечь внимание украинцев от провалов в экономике, международной политики, рекордных тарифов и разгула коррупции», – добавил депутат.

При этом он обвинил правительство в системном преследовании «боевых генералов, ветеранов, волонтёров, патриотов – всех, кто в 2014-2015-м сломал планы Путина».

«Понятно, что эту деградацию видят наши союзники. Журналисты поговаривают, что западные партнёры уже не дают так без осторожности разведданные, как это было при Порошенко. В том числе, из-за использования Банковой украинских разведчиков, для похищения судьи Чауса на территории дружественной Молдавии. Это привело не только к потере репутации Украины, а и к напряжению в отношениях Зеленского с Санду, которая требует ответы на неприятные вопросы», – напомнил Герасимов.

По его словам, Зеленский пытается построить режим «как в Белоруссии».

«К сожалению Зеленскому не привыкать нарушать Конституцию и всеми методами узурпировать власть. Свежий пример, когда Банковая натравила ручной ГБР против Верховного суда, потому что там признали, что Зеленский нарушил закон. И вместо того, чтобы уйти, как обещал, он использует правоохранителей для давления на судей, потому что их решение ему не нравится. Зеленский сделал ещё один шаг к лукашенкезации Украины. Я так понимаю, что его фракции, которая ему помогает в этом, очень нравится режим в Белоруссии», – заключил депутат.