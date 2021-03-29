Подпишись на рассылку
29.03.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
Просмотров:

Зрада зрад: Зе-офис слил и сдал по Донбассу все, что мог

Новости Украины

Тот уровень компромисса, на который готова идти украинская сторона на переговорах по Донбассу, совершенно неприемлем для украинских националистов.

Об этом в эфире канала UKRLIFE.TV заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Даже уровень «зрады», неприемлемый для Москвы и ОРДЛО, является неприемлемым для отечественных патриотов.

Я вам сейчас зачитаю полную «зраду», то есть вот политический кластер – вот какие будут приняты законодательные изменения: закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, имплементация формулы Штайнмайера, одобрение Радой законов от об особенностях местных выборов, об амнистии, о создании особой экономической зоны на территориях нынешних ДНР и ЛНР и внесение в конституцию Украины изменений в части децентрализации.

Это не враги, это украинский вариант. То есть по киевским меркам, по патриотическим меркам зрада зрадная. И на это уже украинская сторона согласна. Но на это пока не согласны ОРДЛО и Москва.

Дело в том что везде Киев избегает употребление термина «особый статус», и Россия требует чтобы указывался «особый статус» хотя есть «особый порядок местного самоуправления», «особая экономическая зона» и прочее. Но на самом деле обнародование документов ставит офис президента в не очень удобную позу перед патриотической общественностью – утверждая, что они там стоят стеной против злобной страны-агрессора, но по большому счету (с точки зрения патриотов) они слили все, что только можно и сдали все, что только можно», – сказал Джангиров.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть