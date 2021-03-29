Зрада зрад: Зе-офис слил и сдал по Донбассу все, что мог

29.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Тот уровень компромисса, на который готова идти украинская сторона на переговорах по Донбассу, совершенно неприемлем для украинских националистов.

Об этом в эфире канала UKRLIFE.TV заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже уровень «зрады», неприемлемый для Москвы и ОРДЛО, является неприемлемым для отечественных патриотов.

Я вам сейчас зачитаю полную «зраду», то есть вот политический кластер – вот какие будут приняты законодательные изменения: закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, имплементация формулы Штайнмайера, одобрение Радой законов от об особенностях местных выборов, об амнистии, о создании особой экономической зоны на территориях нынешних ДНР и ЛНР и внесение в конституцию Украины изменений в части децентрализации.

Это не враги, это украинский вариант. То есть по киевским меркам, по патриотическим меркам зрада зрадная. И на это уже украинская сторона согласна. Но на это пока не согласны ОРДЛО и Москва.

Дело в том что везде Киев избегает употребление термина «особый статус», и Россия требует чтобы указывался «особый статус» хотя есть «особый порядок местного самоуправления», «особая экономическая зона» и прочее. Но на самом деле обнародование документов ставит офис президента в не очень удобную позу перед патриотической общественностью – утверждая, что они там стоят стеной против злобной страны-агрессора, но по большому счету (с точки зрения патриотов) они слили все, что только можно и сдали все, что только можно», – сказал Джангиров.