09.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский пропагандистский информационный ресурс «Лига» опубликовал образовательный проект «Несложный интернет» на украинском и русском языках. Однако, несмотря на специфическую аудиторию ресурса, русским вариантом «поделились» более шести тысяч человек, а украинским – всего трое.

Об этом на своей странице Facebook заявила украинская пропагандистка Екатерина Венжик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русскоязычную распространили около 6 тыс. человек (за что им, конечно, спасибо). Украиноязычную – 3 человека.Не заметили? Перепутали? Пожилые люди лучше воспринимают рус? У украиноязычных нет проблемы с осваиванием интернета? Хз. Но факт такой, какой есть», – сокрушается Венжик.

Произошедшее в своём Telegram-канале прокомментировал киевский блогер и бизнесмен Денис Гороховский. По его мнению, случившееся показывает, что украинский язык неинтересен даже местным «патриотам».

«Зрада зрадная пришла в дом украинизаторов. Все вы знаете портал Лига. Большинство из вас знает политические пристрастия авторов данного СМИ. Сегодня автор спецпроектов портала Екатерина Венжик написала у себя в фб пост о том, что очередным спецпроектом портала, который был опубликован на двух языках, поделились более 6 000 раз в русской версии и всего 3 (три) раза в украинской.

Как по мне, это замечательный показатель того, как читатель голосует по языковому вопросу. Причем читатель патриотичный, не забываем про политические предпочтения аудитории Лиги, ваты там минимум. И вот эти люди читают и делятся русскоязычной версией при наличии украиноязычной. Правда, потом часть из них идет в фб и радуется отказу фастфуда добавить в терминалы русскоязычное меню, запрету на ввоз русскоязычной литературы и с пеной у рта доказывает, что русский в Украине никому кроме «тупой ваты» не нужен. Вот как-то так», – написал Гороховский.