«Зрада зрадная». Взгляд с другой стороны фронта

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Новости Украины

Недавно в сеть просочился снимок официального документа, датированного 4 августа сего года, где главнокомандующий ВСУ Залужный, отвечая на запрос секретаря СНБО Данилова о количестве потерь, привёл следующие данные.

По данным украинского генштаба, на 1 июля 2022 года потери ВСУ составили 76640 убитыми, 42407 ранеными, военнопленными – 7204, пропавшими без вести – 2716, небоевых потерь – 1610 человек.

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Залужный подчёркивает, что в эту статистику не входят потери других силовых ведомств Украины.

Даже без учёта убыли представителей Нацгвардии МВД, погранслужбы, СБУ и прочих военных формирований Украины, из документа следует, что потери киевского режима в живой силе катастрофические, в связи с чем бреши в личном составе властям приходится затыкать, мобилизуя на фронт мужчин пожилого возраста, а теперь, как известно, и женщин записали в войсковой резерв.

Кстати, буквально на днях с украинской стороны пришло сообщение, что уже второй мобилизованный «захыснык» скончался не от полученных ран, а от старости.

Ситуация, в которой оказалась Украина, потерявшая 20% территорий с населением, да ещё и многомиллионной группировкой потенциального пушечного мясца в «Брюссельском военном округе», которое невозможно отловить и всучить повестку, больше всего напоминает последние дни гитлеровской Германии с её тотальной мобилизацией. Для полноты картины не хватает только малолетних «вервольфов» с фаустпатронами.

Впрочем, для Зе-хунты прикрыться телами детей – дело плёвое и уже опробованное, так что все прелести тотальной мобилизации украинцам ещё только предстоит вкусить.

Постепенно просачивающиеся в общественное сознание данные, свидетельствующие о кромешном аде для ВСУ, разверзшемся на «нулевой линии», приходит постепенное отрезвление, а вместе с ним и потребность «пересичных громадян» в более-менее скептическом взгляде на военную обстановку.

Это не значит, что украинцы толпами побежали слушать сводки Минобороны России или репортажи российских военкоров, хотя и такие случаи нередки, – скорее, часть населения Неньки ищет альтернативные источники информации, позволяющие взглянуть на события без примеси ацетонных испарений, разносимых в СМИ Арестовичем и Подоляком.

В последнее время набирают популярность независимые, хотя и до мозга костей укропатриотические источники, пальцем указывающие на ту или иную «зраду», организованную украинскими властями.

Хорошим примером тому выступает Telegram-канал «93 бригада «Холодный Яр»|Обратная сторона», представляющий определённый интерес для исследования.

Краткая справка.

93-я мехбригада «Холодный Яр» была сформирована в 1992 году на базе техники и личного состава четырежды орденоносной 93-й гвардейской стрелковой дивизии РККА, сражавшейся на Курской дуге, освобождавшей Харьков, Будапешт, Братиславу и Прагу, громившую врага под Кишинёвом и Яссами.

К счастью, мехбригада «Холодный Яр», кроме номера, никакой преемственности с прославленной советской дивизией не имеет и не может иметь.

Чтобы не быть многословными, просто упомянем, что, снявшая советские ордена, бригада, значилась среди «киборгов» во время позорной обороны ДАП, «отличилась» регулярными артобстрелами Донецка и окружающих населённых пунктов, в результате чего было разрушено не менее сотни домов и погибли более 50 мирных жителей.

Своё нынешнее погоняло бригада получила в 2016 году в честь только что причисленной порошенковской «владой» к «борцам за украинскую незалежность» бандитской республики времён Гражданской войны, в которую входили несколько сёл вблизи урочища Холодный Яр, затерянного в глухом углу Черкасского уезда Киевской губернии (в наше время – село Черкасское, Днепропетровской области).

Возглавлял «республику» «батька» Чучупак – бывший прапорщик царской армии, один из микроскопических атаманов смутного времени, не имевший политических амбиций и, в силу своей ничтожности и удалённости, ликвидированный в ходе борьбы с бандитизмом позже других главарей.

В своё время бригадой командовали «правосеки», упыри и любители собирать дань с личного состава, что наложило свой отпечаток на «модус операнди» соединения, сделав из него типичное для ВСУ вооружённое формирование, укомплектованное карателями и мародёрами.

В мае этого года 93-я бригада, находящаяся в подчинении оперативного командования «Восток», попала в окружение под Изюмом и стала центром внимания украинской пропаганды на фоне бесславной капитуляции «подземного гарнизона» «Азовстали».

Интерес подогревал и тот факт, что мехбригада «Холодный Яр» прошла подготовку западными инструкторами и была задействована в натовских учениях «Combined Resolve», как полноценное соединение альянса.

В связи с этим бригада была усилена «байрактарами» и новейшим западным вооружением, а об успехах по её деблокаде глава ВСУ Залужный регулярно отчитывался перед председателем Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) армии США, генералом Марком Милли.

Вырвавшиеся из изюмского котла ошмётки бригады были пополнены личным составом и переброшены удерживать позиции вблизи Артёмовска (Бахмута) и Соледара. Батальоны «резерва НАТО» несут тяжёлые потери, только успевая записывать и выкладывать в Сеть слезливые видообращения к власти и обществу о том, что их «бросили выполнять преступные приказы командования».

Что же заботит фан-клуб мехбригады «Холодный Яр» последние десять дней? В тексте использована немного отредактированная прямая речь авторов ТГ-канала для лучшего восприятия российской патриотической общественностью. Итак:

– Электоральные проблемы, чисто теоретические: кабы прямо сейчас начались выборы президента Украины, то за кем «пэрэмога» – за Зеленским чи Залужным?

Надо ли говорить, что «атаман» Залужный побеждает в опроснике с большим отрывом?

– Напрочь лишённая оптимизма инфографика по поставкам вооружений от колумниста Forbes-Украина Владимира Даценко.

Запад явно не рассчитал как высокую интенсивность боевых действий, так и энергетический кризис, отчего поставки военной помощи Украине неуклонно снижаются. В этой связи тема «ленд-лиза» начинает до боли напоминать обещания «масштабного контрнаступа в августе».

– Британская разведка указывает украинским подопечным: новой целью русских в ДНР станет трасса М04, открывающая путь на Днепропетровск.

«Побратимы» жалуются, что используемая британцами терминология «самопровозглашённая Донецкая народная республика» и «народная милиция» режет глаз и спокойно кушать не даёт.

То ли ещё будет, хлопцы!

– Украинскими наблюдателями вскрыта «зрада», не имеющая прямого отношения к властям Неньки. Хлопцы возмущены делягами, предлагающие «захысныкам» за умеренный прайс широкий выбор спиртосодержащих жидкостей и веселящих таблеток для поддержания настроения в тонусе.

Впрочем, приходят к выводу наблюдатели, покупать химию и бухло солдат ВСУ никто не заставляет. Сами, всё сами…

– На донецком направлении русские начали бои за Невельское. Параллельно с этим на севере Харьковщины идет какое-то «нездоровое движение»: судя по всему, открыто локальное наступление, чтобы окончательно добить даже малейшую возможность «контрнаступа» на Херсон.

– Раздаются частые панические удары в рельсу: сентябрь грозит ВСУ новыми неприятными сюрпризами, а среди русских потери снизятся до минимума.

Ливанский исследователь и журналист Элайджа Манье со ссылкой на собственные источники сообщает, что Москва заказала у Ирана около 1000 разведывательно-ударных беспилотников. Ранее проходила информация, что к концу сентября российское командование закончит подготовку нескольких десятков (!!!) подразделений операторов именно ударных БПЛА. Если это так, то с осени война кардинально изменится, где большую часть работы на поле боя у русских будет выполнять артиллерия с ударными беспилотниками с минимальным участием штурмовых сил.

Говорили же умные люди: если иранцы и в самом деле предложили свои БПЛА Российской армии – надо брать. Умело организованное и массированное применение БПЛА на фронте экономит кровь наших солдат, умножая потери противника.

Что бы там не шамкали провокаторы из ЦИПсО, лучшие беспилотники – это те, которые есть под рукой, а не те, которые «не имеют аналогов», но на чертежах. И стесняться тут нечего. Иранцы учились на сбитых и приземлённых беспилотниках «законодателей мод» – США и Израиля. А нам не грех поучиться у иранцев. И вообще, учиться – полезно, вредно не учиться.

– Приходят первые тревожные для ВСУ последствия в связи с началом локального наступления русских на Невельское.

Вместе с атакой на Невельское русские пошли на штурм Первомайского. Вот и начались последствия от сдачи Песок, которые, по молчаливому признанию генштаба ВСУ, всё ещё удерживаются. Хлопцы ломают голову: как при этом возможен штурм населенных пунктов, находящихся ЗА Песками?

Имеется в виду, что Невельское находится в тылу посёлка Пески, отчего «побратимы» недоумевают: каким образом туда умудрились просочиться русские, если, согласно генштабу ВСУ, посёлок всё ещё находится под их контролем.

– А вот и крик души в духе «всё пропало, шеф!»

Поселок Уды захвачен русскими. Если их не выбить оттуда в ближайшее время, то очень скоро им удастся организовать на севере Харьковщины крепкий плацдарм, угрожающий самому Харькову.

Как так вышло – быстро и практически незаметно? Опять же, подготовка к «августовскому контрнаступу на Херсон», которая оказалась, как хлопцам передали, «операцией ИПсО». И вот, судя по новостям с Бахмутского, Авдеевского, а теперь и Харьковского направлений, – это «ИПсО» было направлено против самих «захысныков».

Хлопцы, мы сами удивлены до самых печёнок. Как можно было проспать подготовку к захвату посёлка Уды, получая разведсводки НАТО в режиме реального времени?

– Всё ещё животрепещущий вопрос: возможен ли освободительный рейд, чтобы спасти томящихся на киче в еленовском СИЗО в ожидании суда и помазания лба зелёнкой «побратимов» из «Азова»?

Украинский военный эксперт Жданов отвечает: невозможен! Ибо сия идея из того же разряда, что и операция по прорыву в Мариуполь для спасения «подземного гарнизона» «Азовстали». Тогда не вышло, и теперь не выгорит.

Сокращая длиннопост, коротко заметим, что автор отклика убеждён: подобные завиральные мысли рождаются в праздных головах тыловых крыс, видящих вокруг повседневную жизнь Киева, резко отличающуюся от того ада, что творится на передовой. Эти деятели ни на грош не верят сводкам с места боёв и свято уверены, что фронт стоит на месте и вот-вот начнётся «контрнаступ». Отсюда и рождаются дурацкие вопросы: «А когда же мы освободим Еленовку?»

Всему виной, считает автор, «победные реляции о четырежды разбитом враге», которые не укладываются в одной голове рядом с бегущими с позиций украинскими солдатами. А кто не согласен или сомневается, тот враг или «зрадник». Мол, не твоего ума дело, «скрытый москаль», начальству виднее, куда и как наступать.

Как говорится, комментарии излишни.

– У автора беда. Дом его родителей под Николаевом заняла группа придурков из местной теробороны, местная «вата» дала целеуказание «оркам», а «орки» в свою очередь метко отработали артой, превратив ридну хату в кучу обломков.

Теперь мальчишечка сыплет проклятиями в адрес украинских силовиков и шароварных патриотов, желая, чтобы их жилища однажды посетили лица бандитской наружности со всеми вытекающими…

Хлопчик так и не понял, что это карма. Кто аплодирует бомбардировкам снарядами и ракетами мирных жилищ Донбасса, Херсонщины, Мелитополя и Энергодара, тот должен быть морально готов, что и в его хату однажды что-нибудь прилетит. Жизнь боль, причём в обе стороны.