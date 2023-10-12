«Зрадоперемога»: Украина обогнала Габон, но не догнала Намибию

Украина вошла в ТОП-10 стран с самым высоким уровнем безработицы, расположившись между Намибией и Габоном.

Эти данные приводит портал «Слово и дело», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Такое положение некогда богатейшей республики Советского Союза, по мнению бывшего депутата Верховной рады, члена движения «Другая Украина» Спиридона Килинкарова, является следствием «евроинтеграции» страны и отказа от сотрудничества с Россией.

«Это абсолютно неудивительно, потому что за последние 10 лет произошел колоссальный процесс деиндустриализации страны. Фактически производства, которые так или иначе остались от Советского Союза, в результате политических ошибок, разрыва традиционных связей с Россией и бывшими странами СССР – привели к этому процессу. Никакой альтернативы этому предложено не было – процесс евроинтеграции изначально предполагал деиндустриализацию этой страны и, как следствие – потерю рабочих мест», – отметил он.

«Это не так ощущается сейчас потому, что очень многие люди мигрировали, уехали из страны. По разным оценкам это 12 миллионов человек. А если они вернутся, то это будет большой катастрофой, потому что они не найдут себе место под солнцем, работать будет негде», – подчеркнул эксперт.

Он предсказывает дальнейшее ухудшение в связи с продолжающимся конфликтом.

«Второе – конфликт еще не завершен. В ближайшее время атаки на инфраструктуру не прекратятся. С чем Украина войдет в зиму и с чем выйдет – это большой вопрос. Поэтому, я думаю, что тенденции на сокращение рабочих мест будут только усиливаться, никаких других альтернативных мест рабочих создано не будет, сельское хозяйство также сталкивается с огромными проблемами, связанными с логистикой.

Резюмируя, хочу сказать, что это десятилетие противостояния с Россией привело к тому, что численность населения Украины сократилась, и эта тенденция будет сохраняться, безработица будет усиливаться… и ничего с этим сделать невозможно», – заявил Килинкаров.