«Зраду» Зеленского приехал качать одиозный французский провокатор

19.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

На Украине под лозунгом «Нет капитуляции!» готовят протесты, которыми планируется сорвать мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

Об этом на своей фейсбук-странице пишет депутат Верховной рады прошлых созывов Александр Онищенко, ранее помогавший президенту Порошенко скупать необходимые голоса в парламенте.

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«Интересные ходят сейчас слухи в кулуарах. Говорят месседж «нет капитуляции» стал основным, сейчас его будут разгонять ещё больше. Также нам сообщают, что сегодня в центре Киева организовывают митинг против капитуляции и сдачи Украины. В основном, придут молодёжь, что голосовала за Порошенко, и националисты. Митинг обещает быть беспартийным, но будут присутствовать люди, которых ассоциируют с партией Евро-Солидарности…

Наш источник поясняет, для чего этот месседж разгоняют в обществе и популяризируют его.

Главная задача сковать Зеленского в «минском манёвре», то есть давить через общественность на принятие решения по «минским соглашениям», тем самым их заблокировать. Стоит задача сорвать встречу на высшем уровне в «Нормандском формате» и продвижению мира на Донбассе.

Мы продолжаем наблюдать, как оппоненты Зеленского пытаются убедить общество, что «победный» обмен 7 сентября был ничем иным как зрадой и дипломатическим поражением. Сейчас началась битва за общественное мнение!», – пишет политик.

Также он добавил, что к Порошенко прилетел французский философ Бернар-Анри Леви, известный своей поддержкой так называемых цветных революций, в том числе киевского Майдана.

«Именно этот человек станет режиссером, который вот-вот начнёт делать все провокационные постановки от радикалов-националистов и прочих групп лиц, для раскачки ситуации в стране, которая планируется уже совсем скоро. Напомним, что этот человек, сторонник кровопролитий и именно он будет всячески пытаться добиться провокаций с жертвами», – подчеркнул Онищенко.

Отметим, что изначально украинская сторона согласилась на утверждение так называемой формулы Штайнмайера, которая предусматривает алгоритм предоставления Донбассу особого статуса после проведения выборов.

Утверждение формулы и оформление ее в качестве документа планировалось на вчерашних переговорах в Минске. Но в последний момент Киев отказался от взятых на себя обязательств.