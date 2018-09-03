Зритель украинского ТВ: «Я из Кировограда. «Кропивницкий» – это село, прихоть Порошенко и Парубия»

03.09.2018, Киев, Анастасия Самойлова

В эфир украинского телеканала NewsOne дозвонился житель Кировограда и заявил, что считает фарсом переименования городов, как и правительство Петра Порошенко в целом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это Павел, город Кропивницкий-Кировоград», – представился телезритель.

«А как правильно, Кропивницкий или Кировоград для вас?», – поинтересовался ведущий программы, бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов.

«Я привык – Кировоград, «Кропивницкий» – это село какое-то, прихоть Парубия и Порошенко», – ответил Павел, с чем ведущий согласился.

«Порошенко развалил страну, развязал с Путиным войну. Как его можно выбирать? Он же ничего не достиг. Он ничего не строит, он только создал свою «империю», как Янукович. Зачем он здесь нужен вместе со своим парламентом, со своей кликой?» – добавил житель Кировограда.

Отметим, накануне Дня независимости Украины на украинское ТВ дозвонился зритель и пожелал всем «скакунам» и депутатам Верховной Рады гореть в аду с такой «незалежностью».