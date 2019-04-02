Зрители подняли на смех представителя Порошенко после слов о Путине

02.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Находящиеся в студии зрители телеканала ICTV в прямом эфире высмеяли представителя штаба Петра Порошенко, главу фракции БПП в Верховной раде Артура Герасимова после его слов о Путине.

Герасимов заявил, что выход во второй тур Юлии Тимошенко или Владимира Зеленского – это то, о чем «мечтал Путин». Эти слова развеселили публику, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин мечтал, прежде всего, Путин мечтал, прежде всего, чтобы получить…”, – сказал представитель Порошенко.

Сразу же в студии поднялся гул, а присутствующие зрители стали смеяться над этими словами.

“Видите, мы сейчас снова видим, что не до конца понимается, насколько серьезные вещи происходят сегодня, – возмутился Герасимов. – Уважаемые коллеги, чтобы это понять, просто проанализируйте, что случилось сто лет назад. Тогда тоже много людей к этому относилось просто, в 1919 году, и помните, что получила Украина в 1932-33. Так вот, Путин мечтал получить во втором туре полностью способную команду, с которой он сможет или договариваться – я имею в виду определенную кандидатку, или, к сожалению, слабого кандидата, с которым он будет вести переговоры».