28.04.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Общество, Одесса, Россия, Украина
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Зрители требуют отменить показ комедии в годовщину Одесской хатыни


Телезрители в социальных сетях обращаются к сотрудникам канала «Россия» с просьбой изменить сетку вещания и отказаться от анонсированного на годовщину сожжения сторонников Русской весны показа «лирической комедии» «Одесса» режиссера Валерия Тодоровского.

«Именно 2 мая на канале «Россия 1» собираются показать фильм «Одесса»… В описании к фильму сказано: «Фильм полон всепобеждающего одесского юмора. Тщательно воссозданная атмосфера Одессы 70-х придает картине светлую лирическую интонацию». «Одесский юмор, лирические интонации» нужно показывать именно 2 мая? В 2014 году 2 мая в Одессе погибли 48 человек, из которых большинство сгорели заживо», – изумляется в фейсбуке Наталья Киселева, доцент Крымского федерального университета имени Вернадского.

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Лента Тодоровского, как известно, посвящена любовной интрижке приехавшего из Москвы журналиста, который «застрял» в Одессе из-за объявленного карантина после вспышки холеры и закрутил роман с несовершеннолетней.

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