20.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Крым, Россия, Транспорт, Украина

Зрители украинского телеканала: Крымский мост – мост мира, а не войны


Вопреки киевской пропаганде, зрители украинского телеканала NewsOne во время голосования в эфире поддержали пункт о том, что Крымский мост является «мостом мира», а не войны.

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«Этот мост хотел построить ещё Кучма, не было денег на проект. Потом хотел президент Янукович, они даже встречались в Крыму с Путиным и обговаривали эту идею, но тоже не вышло. А позже Крым забрали и построили мост без нас.

Чем этот мост является для вас? Мост войны или мост мира? Это трудный вопрос, потому что, готовя к нему ответ нужно думать больше про будущее Украины, чем про её повседневность. Это голосование очень непростое, потому прошу вас голосовать и умом, и сердцем», – призвала зрителей бывшая соратница беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, ведущая Анна Герман.

В конце часовой телепередачи выяснилось, что 95 процентов зрителей считают Крымский мост – мостом мира.

«Итак, нам сегодня позвонило 22474 наших зрителей. Спасибо каждому из вас. 95 процентов позвонивших на вопрос, чем является для них Крымский мост, считают, что он является мостом к миру», – подытожила Герман результаты голосования.

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