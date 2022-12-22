Источник в Пентагоне: ЗРК Patriot не смогут прикрыть Украину этой зимой

22.12.2022  09:37 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Американские ЗРК Patriot, которые будут переданы Украине, начнут использоваться ВСУ лишь через несколько месяцев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии CNN сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

Американские ЗРК Patriot, которые будут переданы Украине, начнут использоваться ВСУ лишь через несколько месяцев....

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«Patriot требует обучения, и мы ожидаем, что на это уйдут несколько месяцев, чтобы обеспечить украинским силам подготовку, необходимую для его успешного использования», – сказал собеседник телеканала.

По его словам, передаваемые Киеву системы ПВО «дадут Украине критически важное средство дальнего действия» для защиты от «крылатых ракет, баллистических ракет и самолетов».

«В противовоздушной обороне не существует «магической пули». Наша цель – помочь Украине усилить многоуровневый интегрированный подход к противовоздушной обороне. Patriot дополнит ряд средств ПВО средней и малой дальности, которые мы и союзники предоставили в рамках предыдущих пакетов помощи», – добавил представитель американского оборонного ведомства.

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