«Зря мы потащили Украину в НАТО. Это катастрофический год» – американский профессор

Конгрессмены США, посмотрев, как Украина провалила «контрнаступ» 2023 года, расхотели выделять Киеву деньги.

Об этом в интервью британскому консервативному журналу «The Spectator» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так что, думаю, что этот общий пессимизм, независящий от пакета помощи, способствовал пессимизму здесь, в США, и нежеланию людей выделять огромные суммы денег Украине», – заявил Миршаймер.

«Вплоть до конца лета большая часть внешнеполитического истеблишмента США считали, что есть хорошие шансы на то, что Украина может выиграть войну, фактически разгромить русских внутри Украины. Теперь стало ясно, что это не так. Я думаю, почти всем ясно, что баланс сил заметно изменился в пользу русских. И независимо от этого пакета помощи русские продвигаются вперёд. Думаю, украинцам будет очень трудно справиться с этой волной.

Ведущий уточнил, считает ли американец, что усилия Запада по оказанию помощи Украине были тщетными.

«В этом нет никаких сомнений. Стремление к вступлению Украины в НАТО было огромной ошибкой. И Путин дал ясно понять, когда мы объявили в апреле 2008 года, что будем продолжать эту политику, что он скорее уничтожит Украину, чем позволит этому случиться. И на самом деле именно это и происходит. Украина уже потеряла значительную часть своей территории, и я верю, что мы потеряем ещё больше, и в конце она превратится в недееспособное государство.

Это катастрофа для Украины. Я верю, что если бы мы не продвигались вперёд, чтобы принять Украину в НАТО, то Украина, вероятно, сегодня была бы цела и невредима, войны бы не было. И я даже верю, что Украина всё ещё продолжала бы контролировать Крым.

Совершенно очевидно, что 2023 год был катастрофическим для украинцев. И если уж на то пошло, то русские выиграют войну», – рассказал политолог.