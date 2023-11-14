Зря похороним лучшие подразделения ВСУ – военный эксперт об удержании Авдеевки

Анатолий Лапин.  
14.11.2023 20:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В обороне Авдеевки Украина сжигает свои ресурсы ради эффекта в медиа.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В обороне Авдеевки Украина сжигает свои ресурсы ради эффекта в медиа. Об этом в...

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По мнению Старикова, удержание Авдеевки не приведет к стратегической цели, а в боях погибнут самые мотивированные солдаты.

«В итоге сгорают ресурсы не только противника, но и наши ресурсы сгорают. Я же не зря сказал в первом предложении – высокий боевой дух личного состава авдеевского гарнизона. Так вот, в итоге – удержанием этой территории мы потеряем мотивированных и подготовленных бойцов, ресурс сожжётся как их, так и наш. Вы понимаете, что произойдет? Что мы делаем, где мы найдем такой ресурс, подготовим ли его? Сейчас идут мобилизационные мероприятия, мобилизация должна проходить, но самое главное – качество мобилизационного ресурса.

То, что было в начале войны, и то, что сейчас, – это совершенно две разные вещи. Поэтому мы тот ресурс, который подготовлен, его сожжем, а придут кто? Придут те, кто придут. Если ставить тактически, медийно – Брестская крепость, Донецкий аэропорт, что еще? А в итоге к чему это привело, реально? К стратегической цели это приведет, задача, которая ставится высшим военно-политическим руководством? Медийно – да, а стратегически – нет», – заявил Стариков.

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