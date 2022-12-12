Зря смеялись на ТВ: Стешин дал высокую оценку Украине и Зеленскому

12.12.2022  16:59 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Дзен, Россия, Украина


Украина, которую долгое время предпочитали высмеивать на российских федеральных каналах и обещать скорое бегство Владимира Зеленского за границу, в действительности является опасным и серьезным врагом России, которого не стоит недооценивать.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина, которую долгое время предпочитали высмеивать на российских федеральных каналах и обещать скорое бегство...

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По мнению Стешина, президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось удержать ситуацию.

«Зеленский, неприятное скажу, на данный момент вывез эту войну, понимаете? Он не сидит затравленный в подвале, он спокойно лазит по передовой, к чему очень много вопросов, почему он не в одном котле с генералом Дудаевым сидит.

Он занимается внешней политикой, клянчит деньги, какие-то внешнеполитические ходы Украина совершает, – пожалуйста, зерновая сделка. Понятно, что эту сделку продавливал и курировал Запад, но и воля Украины была, и сделано это было под то, что Украина буквально завтра не развалится и не разбежится.

Враг опасен и серьезен», – заявил Стешин.

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