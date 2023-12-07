«Зря смеялись над линией Суровикина»: в Киеве оправдываются за провал «контрнаступа»

Вадим Москаленко.  
07.12.2023 08:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Главным недочётом киевского командования, который привёл к провалу контрнаступления ВСУ, была недостаточно проведённая разведка и недооценка оборонительных сооружений ВС РФ.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главным недочётом киевского командования, который привёл к провалу контрнаступления ВСУ, была недостаточно проведённая разведка...

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«Что касается сухопутной части контрнаступательной операции, то здесь проблематика – надо начинать с оценки противника так, как формируется решение командира на бой. Оценка обстановки, которая включает в себя в том числе оценку противника, а дальше идёт оценка своих возможностей. Мне кажется, у нас с оценкой противника не совсем получилось, мы наступили на те же самые грабли, на которые наступила РФ в феврале, только, может быть, масштабы были поменьше.

То есть мы недооценили «линию Суровикина», мы над ней посмеивались, а наша разведка, видимо, ограничивалась только спутниковыми снимками. Была очень интересная статья либо в Washington Post, либо в Wall Street Journal, где они сказали, что, скорее всего, разведка пользовалась спутниковыми снимками, которые не дают детализации объектов. Да, противотанковые рвы и окопы было видно, а пройти там ножками разведка, видимо, не смогла или не стала. Поэтому когда мы увидели минные поля глубиной более 10 километров, вот это для нас была неожиданность», – сказал Жданов.

По его словам, минные поля вынудили командование ВСУ в корне изменить ход контрнаступления.

«Надо отдать должное, генерал Залужный быстро отреагировал на такую ситуацию, и дальше мы пошли вариантом не только на работинском плацдарме мелкими группами, мы пошли вариантом поиска слабых мест в обороне противника. Если вы помните, мы продолжили атаки на четырёх направлениях одновременно, пытаясь определить, где наиболее слабая оборона врага и где бы нам можно было бы получить успех», – объяснил эксперт.

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