Зря связался с Путиным: Байден рухнул на глазах изумлённых журналистов

19.03.2021, Москва, Михаил Рябов

Мировые СМИ сегодня облетели кадры, где престарелый американский президент Джо Байден падает, пытаясь подняться по трапу самолёта. Комментаторы язвительно напоминают недавнее пожелание здоровья Байдену, которое озвучил накануне лидер России Владимир Путин в ответ на оскорбительные выпады главы США.

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Неадекватные заявления Байдена и вопросы по поводу его состояния здоровья могут привести к досрочному прекращению президентских полномочий, считает политолог Алексей Мартынов. «Деда по недееспособности «сольют» на днях», – прогнозирует он.

Тем временем турецкий президент Реджеп Эрдоган в споре Байдена и Путина неожиданно встал на сторону российского лидера, осудив оскорбления, озвученные в США.

«Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он [Путин] очень умный и дал элегантный ответ», – сказал Эрдоган, комментируя предложение Путина встретиться с Байденом на дебатах в прямом эфире, от которого уже уклонились американцы.

«Именно так сейчас думают почти все мировые лидеры. Ну кроме нескольких озлобленных. А все лидеры мира очень внимательно следят за пикировкой между Путиным и Байденом, лидерами двух ядерных сверхдержав.

Почти все думают, как Эрдоган. Но почти все боятся прямо об этом сказать. А Эрдоган не боится. Именно за это тоже Путин его уважает. И мы Эрдогана, союзника Путина, тоже уважаем.

Путин в эти дни предстал внезапно в мировом свете во всем блеске своего интеллекта и политического лидерства. Все лидеры мира с удовольствием наблюдают, как Путин смеется над Байденом. «Король то голый!». Даже союзники США смотрят на унижение босса с тайным удовольствием. Так бывает. Тем более, когда король явно голый», – объясняет политолог Сергей Марков.