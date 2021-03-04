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04.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
День Победы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал
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«Зубы себе переломаете» – Путин клеветникам истории ВОВ


Волонтер из Владикавказа предложил «обломать зубы» тем, кто искажает отечественную историю.

На реплику отреагировал президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу тех, кто пренебрежительно относится к нашей истории, к нашим героям-ветеранам, зубы ломать не нужно. Я думаю, что они сами в бессильной злобе себе зубы переломают. В том числе, о наших ветеранов. Это люди особой закваски, особой крепости духа. Конечно, сегодня в силу возраста они нуждаются в нашей поддержке», – сказал Путин.

Напомним, в феврале Бабушинский районный суд признал оппозиционного блогера Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко, присудив ему штраф. Навальный не только не признал вины, но и постоянно называл ветерана «куклой» в ходе процесса.

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