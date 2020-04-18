«Зулейха, раздвигай булки». Скандальный конфуз на главной кнопке

18.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Премьера телевизионного сериала «Зулейха открывает глаза» на канале «Россия-1» оборачивается грандиозным скандалом.

Об этом на своей странице в «Фейсбук» пишет депутат Государственной думы II созыва, секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Дарья Митина.

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«Похоже, сериал «Зулейха раздвигает ноги» пора переименовывать в «Зулейха, раздвигай булки!» Скандал вышел на новый вираж, и кому-то раздвигать булки точно придётся», – отмечает политик.

«Дотошные и небрезгливые зрители, из тех, кому хватило сил не бросить просмотр после первой серии, обратили внимание на феерический эпизод переклички ссыльных, которую проводят кровавые чекисты перед тем, как отправить несчастных арестованных татар на съедение живьём кровавому Сталину. Мордатый энкаведист выкрикивает фамилию-имя зека, а зеки покорно из толпы отвечают «Я!» В фильме это звучит так:

– Таджуддин Талгат! – Я! (для тех, кто не в курсе, Талгат Таджуддин – Верховный муфтий РФ)

– Гайнутдин Равиль! – Я! (Равиль Гайнутдин – председатель Духовного управления мусульман РФ).

– Марджани Шигабутдин! – Я! (Шигабутдин Марджани – крупнейший татарский богослов 19-го века, мухтасиб Казани, имам первой казанской мечети)

– Идрисов Умар! – Я! (Умар Идрисов – первый председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области)

– Пончаев Жафяр! – Я! (Жафяр Пончаев – бывший председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга)

– Габдрахимов Габдессалям! – Я! (Габдессалям Габдрахимов – видный оренбургский муфтий 19 века)

– Султанов Мухамедьяр! – Я! (Мухамедьяр Султанов – также видный оренбургский муфтий 19 века)

Такого хульства не смог стерпеть уже российский муфтият, ставший невольным союзником коммунистов. Член Общественной Палаты муфтий Альбир Крганов отправил возмущённые письма в Правительство и Добродееву, запросивши объяснений.

Обосравшаяся продюсерка залепетала, что «художники по реквизиту (!!!) для создания этой сцены просто искали популярные татарские имена». У них художники по реквизиту сценарии пишут, а вы удивляетесь. В общем, посмотрим, кому в итоге придется булки раздвигать. Обосратушки вышли знатные», – резюмирует Митина.

Обращения муфтия духовного собрания мусульман России Альбира Крганова к руководителю федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову и генеральному директору ВГТРК «Россия» Олегу Добродееву.

Напомним, что сериал был снять по одноименному роману писательницы Гузель Яхиной. Примечательно, что от участия в съемках, посчитав сценарий оскорбительным, отказался ряд известных актеров татарского происхождения.

«Нас оскорбляют, а мы должны в этом участвовать?», – объяснила свой отказ актриса Камаловского театра, заслуженная артистка Татарстана Миляуша Шайхутдинова.

«Как ни крути, книга все равно содержит искаженное изображение татарской нации. Это не такое произведение, что возвышает татар», – говорит отказавшийся участвовать в кастинге народный артист Татарстана Айдар Хафизов, которому предлагали роль муллы.

Негодование в Татарстане вызвала сцена секса в мечети, на что отреагировала продюсер снявшей сериала кинокомпании «Русское» Ирина Смирнова.

«Я слышала, что у жителей Татарстана много претензий относительно того, как мы посмели снять сцену секса в мечети. Мы ее сняли, чтобы показать деградацию морали большевистского строя, что советская власть уничижительным образом относилась и к мусульманской, и к православной вере. А не для того, чтобы добавить пикантности сериалу или — упаси бог — оскорбить чувства верующих», – сказала Смирнова.

Такое объяснение вызвало недоумение историка Александра Дюкова.

«То есть советская власть заставляла раскулаченных трахаться в мечетях. Признаться, таких разоблачений я еще не встречал», – саркастически замечает в своем блоге историк.

Теперь же сыгравшая главную роль актриса Чулпан Хаматова, ранее заявлявшая, что ненавидит и не может гордиться Великой Отечественной войной, поскольку одинаково сочувствует страданиям как русского народа, так и немецкого солдата, пожаловалась, что после выхода «Зулейхи» получила массу гневных откликов.

«Я сейчас за этот сериал получаю такое количество проклятий и такое количество оскорблений в том, что я не люблю свою родину, в том, что я оскверняю память о своей родине. Имеется в виду не только Татарстан, но и история современной России», – сокрушается актриса.

Некоторые критики утверждают, что первоисточник (книга) был неплох, а вот сериал вышел ни на что не годным. Правда, известный российский писатель Юрий Поляков раскритиковал обласканный премиями и литературными критиками роман сразу после его выхода.

«Вот, например, дебютная книга «Зулейха открывает глаза», которая получила главный приз «Большой книги» в прошлом году. Это просто смешно! Героиня — неграмотная татарская женщина, которая живет практически на уровне биологических инстинктов, в какой момент смотрит на карту и видит на ней отвратительное существо розового цвета (Советский союз), которое тянет к ней свои щупальца…

Пардон, о какой карте речь? Это ж неграмотная женщина! Она же даже не знает, где Россия находится. Но автору наплевать на художественность, ей надо было просто выразить свое негативное отношение к СССР… За что? Дорогие товарищи татары, вы получили государственность в рамках СССР. В царской империи у татар ее не было, они ее утратили при Иване Грозном и существовали только как мусульманская конфессия. И вот именно такие книги получают премии. Они беспомощны», – говорил писатель в одном из интервью

Он напомнил, что в свое время даже вышел из академиков премии «Большой книги»,. При этом он отметил, что в России действительно существует замечательная литература.

«Почему в шорт-листы никогда не попадает прекрасный Михаил Тарковский? Потому что у него нет ненависти к родной стране? Это проблема, о которой неловко говорить за пределами России, но скрывать этого от вас мне тоже не хочется. И помните – если вы видите в магазине книгу с клеймом «Большая книга» – это вовсе не значит, что это книга вообще!», – заявлял Поляков.

К слову, на днях он ответил отказом на приглашение от телеканала «Россия-1» принять участие в специальном эфире, посвященном «Зулейхе».

«Ради экранизированной русофобской графомании, о которой и говорить-то нечего, я не нарушу благословенной самоизоляции», – сообщил Поляков у себя в Фейсбук.

В свою очередь севастопольский писатель Платон Беседин объяснил алгоритм раскрутки романа.

«Зулейха» – это история не просто мерзости, но сознательной диверсии и предательства. История же успеха «Зулейхи» – это часть единой политической кампании, и к литературе эта дрянь, написанная посредственной литераторкой, не имеет никакого отношения.

Как это работает. Сначала авторка двух средних рассказов пишет книгу о том, как страшно мы жили (со всем стандартным набором: от русских палачей до обиженных меньшинств), а после вся литературная мафия начинает раскручивать это произведение. Умные дядьки и тётки с умными лицами размышляют, как прекрасен этот роман.

Чудо, какое чудо! После чего эту книгу начинают всучивать иностранцам – ведь это такая же развесистая и штампованная клюква, как и фильмы Балагова, например. И вот – сериал. Для впечатлительных домохозяек. Охвачены все целевые группы. Браво! К тому же – помимо идеологического содержания – там есть и «мыльная» составляющая. А потому тётки умиляются истории несчастной Зулейхи. Идеальный коктейль, просто-таки идеальный», – написал Беседин в своем блоге.

По его словам, советская эпоха была очень разная – «и прекрасная, и грязная, но Зулейхи расскажут только о грязи» и «проклятых злых русских, которые всегда во всём виноваты»

«И проблема тут – и претензии – не в посредственной литераторке. Нет, проблема в той машине, которая сознательно и намеренно раскрутила её, чтобы измазать чёрным прошлое, чтобы представить определённые группы нелюдями, чтобы показать, в какой мерзости мы жили и в какую мерзость идём. Вот для чего это сделано. И даже как-то обидно, что сделана эта агитка совершенно бездарно и предсказуемо. Как поделка на уроках труда.

А вот то, что данную мерзость показывают сейчас, когда гражданская терпимость и так шатается от известных бед – сознательная диверсия. Очередная сознательная диверсия накануне Дня Победы. Зулейхи хотят крови. Зулейхи требуют отмщения. Зулейхи открывают двери ада – мелочного, малодушного, лживого, но от того не менее опасного. И да, мы помним, что дьявол – отец лжи. Он здесь – смотрит с экрана, замаскированный под очередную несчастную», – приходит к выводу писатель.