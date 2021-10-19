Звание «Героя Украины» будут отбирать за пророссийскую позицию

В Верховной раде зарегистрирован проект закона о лишении звания «Герой Украины» за пророссийскую позицию.

Об этом с трибуны парламента сообщил депутат Роман Лозинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, кто не заслуживает на звание Героя Украины? Моральные коллаборационисты, московские прихвостни, которые по сегодняшний день сотрудничают с РФ, признают оккупационные администрации или получают российское гражданство, на восьмом году войны публично поддерживают кровавый режим Путина.

Моральные коллаборационисты не должны называться «героями Украины». Поэтому мы совместно практически со всеми фракциями и группами зарегистрировали законопроект, который лишает звания Герой Украины и государственной финансовой помощи всех коллаборационистов, что перешли на сторону врага», – анонсировал Лозинский.