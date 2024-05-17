Зверское избиение девушки психически больным сотрудником военкомата

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Помнится, после очередной волны зверств одесских тэцэкашников местные «гуманисты» предложили разогнать их к чертовой бабушке и заменить на списанных ветеранов. Мол, все эти контуженные, безногие и безглазые нюхнули пороху, повидали фронт — опытны, а значит и охотиться на «мясо» будут рационально, а не сугубо садистически. Что ж, так и сделали.

В результате в городе набирает обороты скандал «Сотрудник ТЦК избил девушку костылями». Избил до кровавой юшки.

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Впрочем, давайте по порядку.

…итак, гражданский муж одесситки Антонины Токмаковой уже сидел в «автобусе смерти» из военкомата, она же хотела выяснить дальнейшую судьбу супруга. И вот, что по ее словам, произошло дальше:

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«Работник ТЦК отталкивает меня от дверей, заходит в него, и автобус начинает ехать. Я упала от его толчка. Сразу поднявшись, начала снимать номера автобуса и побежала, чтобы снять водителя. Начала стучать ему в окно. Мне, честно, было страшно. Автобус начинает набирать скорость и отъезжает. Тут я вижу, как бежит мужчина в военной форме с костылями. Он сзади бьет меня костылем по голове несколько раз, от чего у меня после первого удара выпадает телефон из рук. И он дальше продолжал замахиваться и бить костылями… В итоге я вся покрыта побоями и синяками, у меня два рассечения на голове, и наложено несколько швов…».

Токмакова долго перечисляет побои, они же, только сухим медицинским языком, указаны и в выданной в больнице справке (на фото).

Несмотря на шоковое состояние — или, напротив, благодаря ему — девушка не растерялась и выложила результаты столкновения с тэцэкашником на костылях в Сеть — побои, фото, видео. Поэтому «съехать с базара» представителям силовых структур не удалось.

Так, в Одесском областном ТЦК (военкомате) с нетипично оперативной прытью заявили о «назначенной служебной проверке» и осудили «любые проявления агрессии», заверив:

«В случае выявления и доказательства вины представителей ТЦК, они будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству».

Через сутки очухались и в полиции, отрапортовав, что «специальная прокуратура в сфере обороны начала криминальное производство» по факту нападения на Токмакову, квалифицировав его как «умышленное нанесение легкого телесного повреждения».

Ну а пока силовики мерялись «осуждением агрессии», в ход пошла и инсайдерская информация. Дело в том что, как я уже неоднократно писал, с началом войны масштабной в Одессе обострилась и внутренняя — между СБУ и военными. И когда надо в чем-либо изобличить последних, варежку открывает цепной эсбэушный пес нацист Ганул. А он уже вывалил:

«Подтверждено, что превысил полномочия и нанес телесные повреждения сотрудник ТЦК. Мужчина ограниченно пригоден, после фронта, где получил немало травм, направлен на службу в ТЦК. Имеет незначительные нарушения психического здоровья».

Сочувствующие же военным паблики, ссылаясь на свои источники, принялись очернять потерпевшую Токмакову — мол, личность несознательная. В прошлом пыталась совершить страшное — стырить в секонд-хенде футболку, да попалась. «Ее также признавали виновной в домашнем насилии — обзывала матом собственную бабушку»…

Испанский стыд, да и только! Типа за такой «матерый» бэкграунд костылями по голове бить можно?..

Резюмировали же все в оперативном командовании «Юг»:

«Такие видеоматериалы, которые попадают в Сеть, работают на пользу нашего врага, нацеливаясь на разрушение процесса мобилизации и дискредитируя военных из ТЦК».

Что ж, что они там циничное зверье, разворачивающее любую ситуацию в свою сторону, все и так знали. А что до потерпевшей… Как бы ей вдобавок ко всем травмам теперь еще и «измену родине» не пришили. И ведь пришьют.