«Зверства оккупантов»: в Крыму ждут рекордного урожая зерновых

26.07.2022  11:18 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Россия, Сельское хозяйство


Крым идет на рекорд по сбору ранних зерновых. Максимально в украинский период на полуострове собирали 1,2 миллиона тонн зерна, рекорд российского Крыма в 2017 году составил 1,7 миллиона тонн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур в самом разгаре, убрана большая часть урожая. Крымские аграрии намолотили свыше 1,6 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур», – сообщил министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль.

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Крым идет на рекорд по сбору ранних зерновых. Максимально в украинский период на полуострове...

Озимый ячмень уже собрали. Урожай составил 600 тысяч тонн при средней урожайности около 34 центнеров с гектара. Пшеницу еще собирают, намолочено около 900 тысяч тонн зерна при урожайности 39,3 центнера с гектара.


Под урожай этого года в Крыму было засеяно более 592 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых. Из них более 330 тысяч гектаров озимой пшеницы, 170 тысяч гектаров озимого ячменя, 43 тысяч гектаров ярового ячменя. Также были посеяны яровая пшеница, лен, кориандр, рожь, овес, рапс, кукуруза, просо, сорго, подсолнечник.

В прошлом году было намолочено 1389 тысяч тонн зерновых культур. Средняя урожайность составила в хозяйствах всех категорий 25,5 ц/га.

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