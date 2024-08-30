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Террористы укровермахта убивают, похищают и угоняют в неизвестном направлении мирных жителей Курской области.

Это подтверждается показаниями свидетелей, взятыми в плен украинскими боевиками, данными объективного контроля, а также видео с камер уничтоженных «захисныков», фиксировавших захват и погрузку гражданских лиц в грузовики.

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Как утверждает представитель МИД РФ Родион Мирошник, проблемой пропажи людей занимаются Минобороны, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По его словам, есть предварительные списки, но они не окончательные. Есть люди, судьба которых неизвестна или о них есть только отрывочные сведения.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что нашим военным удалось взять в плен украинского боевика, участника похищений мирных жителей в селе Гончаровка на окраинах Суджи. Кадры угона гражданских просочились в интернет. Видно, что украинские военные затаскивают пленных срочников и мирных жителей в грузовики и увозят.

Видео дает основание утверждать, что, как минимум, троих мужчин в гражданской одежде украинские боевики выводят из частного дома и вталкивают в кузов грузовика. Было установлено, что видео снято на улице Полевой в селе Гончаровка возле дома № 2 напротив предприятия ООО «Агросил» на западной окраине Суджи.

Пленный боевик ВСУ в разговоре с Алаудиновым не смог объяснить, зачем его подразделение похищало мирных жителей, но признал этот факт: «Взяли троих гражданских».

Сообщения о пропавших гражданских стали появляться сразу после вторжения ВСУ в Курскую область. С 7 по 11 августа в региональный поисковый отряд «Лиза Алерт» поступило 222 обращения с просьбой помочь найти родных и близких, сообщили координаторы проекта. Большинство обращений пришло из Суджанского района. По имеющимся данным, самому маленькому пропавшему 11 месяцев, а самому старшему — 101 год.

В середине августа поисковики сообщили уже о 523 обращениях — рост в два раза. После этого команда волонтеров «Лиза Алерт» Курской области приняла решение скрыть информацию о разыскиваемых лицах и продолжить поиски в закрытом режиме. Это пришлось сделать из-за активизации мошенников, использующих личные данные пропавших людей и их родственников в своих сволочных целях. С 16 августа «Лиза Алерт» ведет поиски, опираясь только на силы своих волонтеров, без привлечения соцсетей.

9 августа блогер из Курской области Эдгар Бодров, организовавший группу для эвакуации людей, сообщил, что им порой приходят запросы с адресов, где в реальности укрываются члены диверсионных и рейдовых групп ВСУ. В результате таких провокаций пропали два человека из его команды.

Что касается погибших мирных жителей Курской области в результате вторжения ВСУ, то они на конец августа оцениваются более чем в 200 человек. Эти данные журналисты получили, проанализировав все упоминания о смертях гражданских лиц в Курской области. Сюда попали жертвы украинских обстрелов и расстрелянные люди, на свою беду столкнувшиеся с группами вторжения ВСУ. Многие куряне во время эвакуации видели расстрелянные из танков и бронемашин гражданские автомобили. ВСУ устроили «шоссе смерти» по образу и подобию американских интервентов, вторгшихся в Ирак в 1991 году.

Расследование документально установило, что дороги, по которым эвакуировались гражданские, ВСУ умышленно простреливали, в результате чего погибло не менее 20 человек, включая беременную женщину.

Необходимо отметить, что иностранные журналисты, освещавшие вторжение ВСУ в пропагандистских целях, обеляющих украинскую армию, не сообщали о расстрелянных гражданских автомобилях, на которых люди пытались вырваться из зоны боевых действий. О мародёрстве «захисныков» западные журнашлюшки также умолчали. О творимом беззаконии боевиков ВСУ стало известно благодаря самим боевым тиктокерам, выложивших в соцсети видео о своих «пэрэмогах».

Интересно, что Совбез ООН запросил у России доступ в Курскую область, чтобы проверить информацию о репрессиях ВСУ в отношении мирных жителей. Однако пока никто из ООН на «места боевой славы» укровермахта не приезжал.

По мнению наблюдателей, захват мирных граждан России террористами ВСУ понадобился для пополнения «обменного фонда», для получения дармовой рабочей силы, а также в качестве прикрытия, учитывая предыдущий опыт боевых действий в Мариуполе, Артемовске и других городах и населенных пунктах.

Необходимо отметить, что действия ВСУ в Курской области до боли напоминают практику гитлеровцев на оккупированных территориях, когда германские части в начале вторжения в СССР объявили военнопленными десятки тысяч захваченных мирных жителей из числа мужчин призывного возраста, что позволило геббельсовской пропаганде раструбить на весь мир о «толпами сдающихся в плен большевиках».

А если учесть, что в показаниях украинских военнопленных имеются признания об отданных сверху приказах грабить, убивать и сжигать жилища, а также брать заложников, историческая параллель будет полной.