Звезда «Дома-2» Боня готова продаться в первые леди Молдовы и стать Усатой

01.06.2020, Москва, Елена Острякова

Бывшая звезда скандального реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня попыталась поговорить о молдавской политике с эпатажным мэром города Бельцы Ренато Усатым.

Политик появился в «инстаграмме» Бони, когда та беседовала с подписчицами о пластических операциях на лице, и попросил вывести его в эфир.

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Звезда тут же согласилась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы такой симпатичный мужчина», – разомлела Боня и начала смеяться.

Усатый отреагировал так же странно – сделал женщине предложение руки и сердца.

«Я твой самый надежный вариант как молдавский гастарбайтер. Если ничего хорошего в ближайшие пару лет не найдешь, можешь выйти за меня замуж. Как основной вариант я не самый хороший, но как запасной – лучший. Дров наколоть, машину на сервис отвести», – отрекомендовался молдавский политик.

Он не первый молдавский политик, который использует известных в России женщин для собственного пиара. Мэр другого молдавского города Огеева олигарх Илан Шор больше известен как муж певицы Жасмин. Сейчас они оба скрываются от правосудия в Израиле.

«Если вы победите на выборах, я стану первой леди Молдовы. Чувствую, мне придется встать на тропу политики. Я ж не смогу дома сидеть, мне нужно деятельностью заниматься. У вас такая фамилия классная. Я буду Виктория Усатая», – сказала Боня и снова засмеялась.

Таким образом, интрига оказалась сразу же раскрытой. Усатый признался, что собирается массово завозить знакомых российских звезд («спортсменов и артистов из Подмосковья») перед президентскими выборами. Боня – будет участницей этой агитбригады.

Давясь от смеха, женщина пыталась расспрашивать собеседника о его амбициях и конкурентах. Но Усатый не был склонен поддерживать такой разговор.

Зато он сходу пообещал Боне собаку редкой китайской породы, огурцов и черешни, а также «свадьбу на стадионе». Каждое обещание сопровождалось демонстрацией даров в кадре.

В свою перспективу в политике Усатый верит потому, что он «рабочий и колхозник», а такие людям нравятся.

Боня, не переставая истошно смеяться, не сдавалась и поднимала «важные» темы. Например, о вреде связи 5G для здоровья. Усатый отрезал, что это неактуально, поскольку в Молдове даже школьники начинают день со стакана вина, которое нейтрализует любое вредное влияние.

Он пообещал потенциальной невесте завести индюков, кур и организовать выездные лекции по макияжу «для 500 комбайнеров». Бонин смех перешел в режим нон-стоп и стал напоминать истерику.

Во всей этой «пурге» проскользнула лишь одна важная информация. Усатый признался, что боится женщин, родившихся под знаком близнецов.

Самая известная молдавская женщина-близнец – это лидер прозападной оппозиции Майя Санду. Ожидается, что именно она сойдется в схватке за президентское кресло с действующим лидером Игорем Додоном в ноябре. Полагают, что Усатый выдвигается, чтобы оттягивать пророссийский электорат Додона на себя. Поэтому и заманивает «звезд из Подмосковья» в Молдову.

«Им такой президент нужен. Нужен позитив», – резюмировала Боня, с трудом перестав хихикать.