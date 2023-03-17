Звезда мирового балета отказывается от Голливуда ради России

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Сейчас в мире идет битва за Русский мир, культуру и вообще все русское.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», звезда мирового балета, директор Театра оперы и балета Севастополя Сергей Полунин.

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Он говорит, что сейчас Россия ведет сражение не на жизнь, а на смерть.

«Драка за русский мир, культуру, традиции, да вообще за всё русское. И об этом нельзя забывать», – сказал Полунин в интервью «Известиям».

По его мнению, Россия и ее президент – «это добро».

«Для меня то, что предлагает наша страна, понятно, логично, приемлемо. Запад же диктует свои цели, наживается на других народах. И если кто-то с этим не согласен, они проводят революции, такие как в Грузии, на Украине, в Белоруссии и в других странах. Так что для меня человечнее и правильнее то, что предлагает Россия. Я думаю, к этой модели существования присоединятся многие страны», – считает артист.

Издание обратило внимание, что на выбитой у артиста татуировке с гербом России появилось сердечко.

«Я удалял все татуировки, вообще. Хотел вернуться обратно в Голливуд. Но случилась СВО. И нужно было делать выбор по совести. Поэтому я оставил татуировки, заново набил герб России», – объяснил собеседник издания.

Оставил он на груди и портрет Владимира Путина.

«И еще два появились», – добавил Полунин.

Он рассказал, как к нему приезжали представили Голливуда, маня перспективами в американском кинематографе.

«Но они требовали сделать выбор, сказать, что я осуждаю действия своей страны. Для меня это неприемлемо», – резюмировал Полунин.

Сергей Полунин – уроженец Херсона. В 2018 году получил гражданство России.