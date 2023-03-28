«Звезда» советского кино Калныньш уверен, что Россия нападет на Латвию или Казахстан

Елена Острякова.  
28.03.2023 17:00
  (Мск) , Москва
Просмотров: 804
 
Д.Б., Дзен, Прибалтика, Русофобия


Латышский актер Ивар Калныньш уверен, что после того, как Россия победит на Украине, она нападет на Латвию.

Об этом он заявил в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Латышский актер Ивар Калныньш уверен, что после того, как Россия победит на Украине, она...

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«Конечно. Или Казахстан, или еще чего-то. Польша. Исконно русские земли, как я слышал в интернете, это и Финляндия, и Польша. Царские угодья. Но эти люди никакие не Романовы. Другие люди», – сказал Калныньш.

Проживающий в стране, где части населения присвоен статус «неграждан», а за пророссийские взгляды бросают в тюрьмы,  Калныньш обвинил президента РФ Владимира Путина в притеснениях оппозиции.

«Не надо быть психологом, чтобы нарисовать его портрет. Россия с проблемами страна. Им самим нужно решить ихние внутренние проблемы. Они выплескиваются каким-то страшным. Я думаю, что этот человек не создан для созидания. Он убирает всю оппозицию, потому что неспособен спорить и боится проиграть в споре. Он понимает только приказ и его исполнение. Приказ, который не обсуждается», – сказал Калныньш.

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