Звезда тускнеет, вместо оваций – скандалы: New York Times разгромно оценила вояж Зеленского в США

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Вдогонку отбывающему в Киев Владимиру Зеленскому американские СМИ шлют негативные фидбэки по следам его визита в Штаты. Флагманский New York Times, задающий тон в либеральном сегменте американских медиа, публикует колонку своего автора под красноречивым названием «Звезда Зеленского тускнеет на Капитолийском холме» и он получает в Штатах все «более сдержанный прием».

«По мере затягивания войны против России, его влияние в Вашингтоне заметно ослабевает, что может иметь серьезные последствия для будущей военной помощи Украине со стороны США», – говорится в статье.

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Издание сравнивает нынешний, оцененный, как провальный, вояж хозяина Банковой с его же предыдущими триумфальными визитами, когда в Вашингтоне его «встречали переполненные залы и бурные овации».

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«Его прием в этот четверг был гораздо более скромным: несколько десятков законодателей встретились с ним за закрытыми дверями, а спикер Палаты представителей отказался от встречи», – пишет NYT.

Издание также напоминает, что в республиканских кругах визит Зеленского вызвал недовольство. Украинского президента обвинили «в фаворитизме в отношении демократов и администрации Байдена во время предвыборной кампании».

Это «напоминает о трудностях, с которыми может столкнуться Зеленский, если республиканцы полностью возьмут под контроль Конгресс или если Дональд Трамп, противник вооружения Украины, победит на выборах», – подчеркивает газета.

Утешительным призом для Зеленского, как отмечает уже Bloomberg, может стать разве что сегодняшняя встреча с Трампом, если она, конечно, состоится. Как отмечает издание, Трамп заявил, что встретится с Зеленским в пятницу.

«Президент Зеленский попросил о встрече со мной, и я встречусь с ним завтра утром примерно в 9:45 в Trump Tower», — заявил Трамп на пресс-конференции накануне в Нью-Йорке. «Очень жаль, что происходит в Украине. Так много смертей, так много разрушений».

Как уже сообщал “ПолитНавигатор”, Зеленский вызвал недовольство предвыборного штаба Трампа после своего визита в «колеблющийся» штат Пенсильвания, где он осмотрел оборонное производство. Трамп обрушился на Зеленского со словами: «Он делает маленькие гадости в адрес вашего любимого президента, меня».