«Звезда» украинского телеканала «1+1» оказался сексотом СБУ

01.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Освобождённый по обмену из украинских застенков 85-летний узник Мехти Логунов из Харькова, обвинявшийся в работе на ГРУ России, рассказал о том, как сотрудники СБУ выдвигали ему обвинения, намекая на возможность откупиться, а помогал «оборотням в погонах» один из самых известных репортеров телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко.

Такие подробности Логунов озвучил в эфире YouTube-канала «АТО Донецк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Было интервью. В самом начале они пригласили с канала «1+1», есть у них такой журналист Андрей Цаплиенко, это даже не провокатор, это просто служащий СБУ, который пытался взять у меня интервью. Но я в том интервью говорил только то, что считал нужным. В конце интервью он задал вопрос, который, как я понял, их интересовал больше всего: «Скажите, пожалуйста, а вы получили 30 миллионов долларов из ЮАР на свои счета?». Я засмеялся и сказал, что это конфиденциальная информация. Их интересовало, имею ли я деньги.

Да, я имел деньги в Европе, я работал в Европе, у меня в Словакии две фирмы было, в Германии фирма, и я занимался проблемой утилизации ТБ и промышленных отходов, это моя специальность с 1992 года. Они вскрыли мою почту, слушали все мои телефонные и скайп переговоры, а переговоры шли чисто деловые, у меня на связи было до ста фирм – европейских, китайских, американских, южноафриканских и прочих.

И когда они обнаружили, что суммарные вложения в совместные проекты составляли более 80 миллионов евро, у них просто крышу сорвало! А когда они увидели в моей почте платёжку, что на счета нашей словацкой фирмы поступило пять с половиной миллионов долларов, они решили, что они дедушку посадят, дедушка посидит и отдаст им все деньги, лишь бы не сидеть.

Но нет, дедушка ничего не отдаст, потому что их не насытишь, а во-вторых, я просто отказался с ними контачить», – рассказал Логунов.

«Меня посадили, когда мне было 83 года, я уже нажил какие-то болезни, условия были тяжёлые. Хотя, я скажу, весь этот младший персонал – прапорщики, сержанты, конвоиры и прочие относились ко мне исключительно корректно, не знаю, почему. Никто не верил в то, что я шпион и разведчик.

Более того, бывало так, что я иду, а мне из окон заключённые кричат: «Дедушка, держись! Дедушка, не сдавайся!», да и сами эти конвойные иногда спрашивали: «Дедуля, ну когда тебя уже выпустят? Когда тебя обменяют?».

А с операми я не разговаривал. От меня требовали, чтобы я написал заявление о помиловании шесть или семь раз, я шесть или семь раз отказался – я ни в чём не виноват, доказать ничего было нельзя», – вспоминал бывший узник бандеровского режима.

«Я написал в тюрьме целый ряд обращений в различные европейские и украинские органы, я писал прокурорам, я писал в Верховный суд и военному прокурору – короче говоря, Украина – это недогосударство, это система или структура, которая сгнила изначально.

Она вся построена на коррупции, на распиле бюджета. Когда мне предъявили, это называется досудебное расследование или как-то так, когда я стал читать – а это 8 томов, 1312 страниц, половина из которых двусторонние, то есть, порядка 1800 страниц – я всё это внимательно прочёл и увидел, что у них, в сущности, нет ни одного факта на меня. Что я сдавал где-то какие-то военные секреты, хотя военные секреты Украины давно уже проданы и переданы тому, кто только платил деньги. Продавать здесь уже нечего давно», – подытожил Мехти Логунов, напомнив, как ранее Киев реализовал за бесценок недостроенный авианосец в Китай, а в Северную Корею – ракетные технологии.