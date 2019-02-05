Звезды Майдана оказались в компании с киллерами и рэкетирами

05.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Известный киевский журналист Владимир Бойко, специализирующийся на криминальных расследованиях, обнародовал компромат на украинских политиков, получивших свои должности после Майдана.

На своем сайте он разместил фотографию, которая была сделана за полгода до начала майдановских событий.

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На снимке в компании с уголовными авторитетами запечатлены пропагандист Юрий Бутусов, постмайданный экс-министр спорта Дмитрий Булатов, глава Киевской облгосадминистрации Александр Горган и другие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В центре фотографии – шестой слева (в желтой футболке и темно-синих спортивных штанах) – Александр Васильевич Лищенко, широко известный в столице под прозвищем «Лича». Александр Васильевич – бывший депутат Киевсовета, хотя в правоохранительных кругах он больше известен как рэкетир, который начинал свою деятельность под руководством известного киевского бандита Валерия Прыщика и дорос до «бригадира» Троещинского рынка», – пишет Бойко.

Рядом с Лищенко на фотографии стоит некто Иваненко, который, по мнению Бойко, является киллером.

«Рядом с «Личей», седьмой слева (в спортивном костюме футболиста) – такой себе Иваненко ( «Иванес»), которого лживые языки называют киллером, который убил «Прыща» по заказу «Личи».

В этой же компании запечатлен и так называемый журналист Юрий Бутусов, сотрудничающий с секретарем СНБО Александром Турчиновым.

«Член коллегии МВД, советник министра внутренних дел Арсена Авакова и моральный авторитет украинской нации, привлеченный в 2014 году к выборам директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Называет себя журналистом, поскольку является владельцем интернет-издания «Цензор.нет», успешно подкладывает под разных политиков: сначала обслуживал бывшего лидера Социалистической партии Украины Александра Мороза, потом – одного из руководителей партии «Батькивщина» Александра Турчинова, вместе с Турчиновым в 2014 году ушел от «Батькивщины» и прибился к министру внутренних дел Авакова.

Не секрет, что Бутусов длительное время подъедал из рук «Личи». В частности, когда тот же Игорь Луценко проводил в 2008 – 2012 годах в Киеве митинги против незаконной застройки, Бутусов привозил на место проведения мероприятий звукоусилительной аппаратуры и пытался песнями глушить выступления ораторов», – пишет Бойко.

На общем фото присутствует и бывший активист «Автомайдана», ставший впоследствии министром молодежи и спорта Украины после инсценировки покушения на себя.

«Булатов работал на станции техобслуживания автомобилей, принадлежащей предпринимателю Юрию Зозули (Зозуля также здесь представлен – он второй справа, в белой фуражке, солнцезащитных очках, темной футболке и зеленых штанах). Злые языки утверждают, что Булатов во время акций протеста в 2013-2014 годах сотрудничал со Службой безопасности Украины, передавая информацию об активистах «Автомайдана», которая в следующем использовалась правнуками Дзержинского для уничтожения их автомобилей…

Кстати, должность министра Булатов получил по квоте народного депутата Украины Артура Палатного – также колоритной фигуры со старыми уголовными связями. Говорят, Зозуля убедил Палатного, что Булатов в силу своей интеллектуальной ограниченности и способности воровать все, что плохо лежит, будет лучше представлять интересы своих работодателей», – отмечает журналист.

Обнаружил Бойко на фото там и других украинских политиков – председателя Киевской областной госадминистрации Александра Горгана и экс-депутата Киевсовета Алексея Самохина, бывшего лидера «Автомайдана».

«Вот такая она, Революция Достоинства и ее лучшие представители и моральные авторитеты», – резюмирует автор.