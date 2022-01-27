«Звёздно-полосатый» Третий рейх готов подорвать Украину

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Новости Украины

Как и следовало ожидать, никаких гарантий безопасности Америка давать России не намерена. «Засекреченная» отписка, которую лично привёз в МИД РФ посол США в России Джон Салливан, по сути, – отказ от мирных инициатив России, и попытка перевести большую политическую игру на правила США.

Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Сегодняшний ход действий Штатов – идентичен с поведением гитлеровской Германии перед началом Великой Отечественной войны. Соединённые Штаты Америки стали приемником Третьего рейха.

Америка цинично отвечает о том, что НАТО будет расширяться на Восток, сужая так называемое кольцо Анаконды. А факт того, что американские «партнёры» настоятельно просят Россию не публиковать их ответ по гарантиям безопасности, может говорить о том, что в нём содержатся прямые угрозы в адрес РФ.

Иными словами, в отписке США могут проскакивать самые разные формулировки, которые очень далеки от терминологии дипломатов. Дико звучат требования Штатами вывода из Грузии, Украины и Молдовы российских войск. В этих странах как раз-таки российских войск нет, но зато полностью господствуют американские и натовские военные.

Тем временем американцы заинтересованы в диалоге по ядерному кейсу, так как повторение Карибского кризиса в современных реалиях для Америки недопустимо. Что же касается «красных линий» России, то Штаты их собираются перечеркнуть. С такими подлыми «звёздно-полосатыми» переговорщиками прийти к консенсусу невозможно.

Марионеточные власти Украины понимают, что западные «партнёры» со дня на день устроят в вверенной им стране мясорубку, поэтому стали спускать на тормозах раскрученную Америкой и Британией тему «российского вторжения». Такая Зе-слабость может обернуться для него потерей должности президента Украины, которую американо-британское содружество уже готовит под людоеда Порошенко.

Украинские «партнёры», проживающие за океаном и «лучше знающие о ситуации в «незалежной», категорически не согласны с заявлениями Зе-чиновников о том, что «Россия не нападёт». Ведь, если сейчас Украина спасует, это спутает все карты её «звёздно-полосатого» хозяина. А хозяин этот долго готовил войну против России. Поэтому американские «говорящие головы» заявляют, что будут реагировать на разные сценарии «агрессии Москвы».

Порабощение России – это главная цель Запада. Ещё в 1917 году Иосиф Сталин говорил: «Либо Россия станет страной Советов, либо будет колонией западных стран». Спустя столетие цели коллективного Запада не изменились.

Поэтому сейчас Штаты, как предводитель мирового зла, пускают все силы для войны против России, они готовы безжалостно подорвать остатки Украины, подталкивая украинскую власть к военным провокациям. Только, видимо, уроки истории западные оккупанты учат плохо, и почему-то уверены, что судьбу Гитлера не повторят. Думают так они напрасно. Хотя, Магистру Йода понравился бы оригинал.