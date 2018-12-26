«Звёздный путь» рагулей: per aspera ad дупа!

26.12.2018, Киев, Александр Ростовцев

Все президенты Незалежной любили расписывать на публике, как зацвела и заколосилась Украина под их умелым руководством. Особое место в их байках занимали истории об украинском «хайтеке» и космической отрасли в частности. Как будто они самолично построили эту отрасль из ничего, на пустом месте, а не досталась она им от клятых коммуняк, как выкраденные денщиком-ефрейтором генеральские сапоги.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Но самой наглой эксплуатацией темы «Украина – космическая держава» во всём шароварно-гетьманском паноптикуме отличились, пожалуй, президенты Кучма и Порошенко. Кучма – потому что комплекс «меншовартости» подстёгивало прошлое, в котором была причастность к великому делу, партком «Южмаша» и Ленинская премия за ракеты. Порошенко – потому что пэрэможная демагогия – последнее, что остаётся свидомому идиоту, когда всё вокруг ушатано, разворовано и вот-вот рухнет.

В 2017 году, на 20-летие космического полёта первого астронавта Незалежной, Леонида Каденюка, на американском шаттле «Колумбия», Порошенко одержал сокрушительную «пэрэмогу» в Фейсбуке, сообщив, что «Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы», «входит в десятку лидеров по космическим запускам» и за прошедший период провела «130 стартов ракет-носителей и вывела в космос 28 аппаратов украинского производства».

Порошенко жестоко высмеяли любители космонавтики по всему миру, а «виновник торжества» Каденюк прокомментировал «пэрэмогу» укропенфюрера в том смысле, что космическая отрасль Украины находится при смерти. К слову, Каденюк оказался порядочным человеком и воспротивился «декоммунизации» «гиднюками» Дня космонавтики.

Сами участники «незалежной» космической программы признают, что ракетно-космическая отрасль украинской промышленности создана в СССР и с 1991 года в ней не появилось ни новых производств, ни сколько-нибудь заметных разработок. Кроме того, отрасль, мягко говоря, «переживает сложные времена».

Например, ракеты класса «Зенит», «заточенные» под программу «Морской старт» и упорно именуемые «украинскими», разработаны в СССР, а украинский вклад в их производство составляет менее трети. Ракеты на 70% являются продуктом «державы-агрессора», а Украина всего лишь собирает корпуса без начинки. Или, если угодно, «консервные банки» подходящего качества. Но при этом из бункера Порошенко раздаются информационные залпы об участии «аграрной сверхдержавы» в ключевых проектах NASA и Европейского космического агентства, разрабатывающей разгонные блоки для грузовых ракет «стратегических партнёров».

Тем не менее, производство «консервных банок» для чужих потребностей – это хоть что-то. Куда интереснее обстоят дела с космическими аппаратами украинской разработки и производства. Собственно, таковых в принципе не существует. Украинские учёные и инженеры в лучшем случае участвуют в работах над некоторыми системами, но за все годы «незалежности» украинской космической отраслью не создано ни одного полностью украинского спутника, не говоря уже об автоматических зондах для исследования дальнего космоса.

Кроме того, Украина не имеет и в обозримом будущем не будет иметь ни одного космодрома, а ведь эти дорогостоящие и сложнейшие комплексы являются «входным билетом» в клуб настоящих космических держав.

Ярчайшим примером того, что на самом деле представляет собой «свидомый космос», является история с первым геостационарным коммуникационным спутником «Лыбедь».

В общих чертах история спутника, почти десяток лет перелетающего со склада на склад и покрывающегося отнюдь не космической пылью, известна давно. Но буквально на днях информационное агентство «Немецкая волна» раскрыло некоторые интересные подробности.

Почти 10 лет назад, в 2009 году, на закате политической карьеры «оранжевого» президента Ющенко, Украина заняла у Канады почти $300 млн на проектирование, постройку и запуск первого телекоммуникационного спутника «Лыбедь» под гарантии украинского правительства.

О невероятном прорыве украинской науки говорилось многое. Спутник и в самом деле был построен, а запуск его запланирован на 2011 год. Но вслед за 2011 годом пришёл год 2012-й. СНБО Украины объявило, что уж в 2013 году «Лыбедь» уж точно взлетит, но в ноябре 2013 года дату запуска ещё раз перенесли на апрель 2014-го.

Далее Украине стало не до космоса, и вокруг злосчастного спутника возникла стена молчания. Новый украинский истеблишмент постарался замять неприятную историю. Но не канадцы, которым «майдауны» уж какой год торчали на кругленькую сумму. Канадская сторона заинтересовалась, куда были потрачены выделенные деньги, и вскоре обнаружила их теряющиеся следы в офшорах.

Проще говоря, деньги на спутник были разворованы и выведены в иностранные кубышки. Яка дэржава, такий и космос.

Как стало известно, в 2019 году почти 1,5 млрд гривен из госбюджета Украины будет выплачено Канаде в счёт погашения кредита, выделенного на спутник «Лыбедь». И, как оказалось, Украина, начиная с 2015 года, регулярно делает выплаты за пылящийся аппарат.

Самое интересное, что «Хробацькое.ТВ» тоже подняло тему разворованных канадских денег, но в сюжете указало гораздо более скромную сумму: всего $8 млн.

Итак, спутник есть, но не летает. Почему? Всё очень просто. Исполнителем работ по созданию украинского спутника является российское АО Информационные спутниковые системы им. Академика Решетнёва, которое так и не дождалось денег за выполненный заказ.

С победой «Евромайдана» и началом крымского кризиса обострились отношения между Украиной и Россией, хотя и не до конца испорченные. Выяснилось, что без российского ракетного двигателя украинская «консервная банка» «Зенит» летать не умеет. Украинская сторона умоляет дать ей попользоваться российским двигателем и обещает расплатиться. Однако двигателисты неумолимы и ставят условие «сначала деньги, а потом стулья». Своих денег у «Южмаша» нет, а иностранный кредит разворован вышестоящими чиновниками. И «Лыбедь» ушёл в беспримерный полёт по складам и хранилищам.

Ещё один вялый всплеск украинского интереса к покрытой пролежнями «Лыбеди» произошёл осенью 2017 года. В турчиновском СНБО заявили, что ракета-носитель для спутника построен на 85%, и старта следует ожидать в конце года. Выяснилось, однако, что в это время на Байконуре имелась единственная ракета «Зенит» в ожидании старта – внимание! – ангольского спутника AngoSat-1. После чего из Украины поползли слухи, будто Россия выделяет другую ракету для злополучной «Лыбеди».

В АО ИСС им. Академика Решетнёва информацию СНБО опровергли, сообщив, что не поддерживают связи с украинской стороной, и что «Лыбедь» адаптирован для запуска исключительно на ракетах класса «Зенит». В свою очередь, канадская компания MDA, одолжившая денег Украине, сообщила о полном потере интереса к украинскому спутнику и всецело сосредоточении на возврате долга.

Удивительно, но в Государственном космическом агентстве Украины «Лыбедь» не давала покоя чиновникам и в 2018 году. Глава агентства Дегтяренко угрожал стартом спутника до конца 2018-го. Год уже на исходе, а «Лыбедь» и космический воз Украины и ныне там: утопает в трясине без перспективы однажды вынырнуть.

Помнится, на заре космической эры американцы называли свои упавшие или взорвавшиеся космические аппараты термином «флопник» («шлёпник», спутник-неудачник). Термин, при всей его едкости, не носит позорного или уничижительного оттенка. Всё-таки, дело новое, а ракетчики старались, прикладывая огромные усилия. Но спутник-лежебока, деньги на который разворованы, не имеет аналогов и специального названия в мировой истории космонавтики.