«Звоните Пушилину»: Москва отказалась разговаривать с Украиной

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Новости Украины

В текущей ситуации эскалации на линии противостояния в Донбассе украинское руководство ищет выходы на российского лидера Владимира Путина.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант».

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Так, источники в российских госструктурах, занимающиеся проблемой Донбасса, сообщили, что им ничего не известно о контактах между российскими и украинскими высокопоставленными переговорщиками.

По словам одного из собеседников издания, украинская сторона разными способами, в том числе через западных лидеров, пытается выйти на связь с российским президентом.

Еще один представитель российской госструктуры, отвечая на вопрос, звонил ли глава офиса президента Украины Андрей Ермак своему российскому партнеру по нормандскому формату Дмитрию Козаку, сказал:

«Ему надо не Козаку, а Пушилину звонить».

В свою очередь газета указывает, что уже в ближайшее время может проясниться, есть ли шанс на деэскалацию или нет.

«Киев рассчитывает, что 19 февраля состоится внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу (плановое должно было пройти 1–2 марта). Москва уже выразила готовность принять в нем участие, если эту встречу согласуют Украина и республики Донбасса. При таком сценарии это и будет тот самый прямой диалог, о необходимости которого говорят и непризнанные ДНР и ЛНР, и Россия», – резюмирует издание.