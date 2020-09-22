Звонок из американского посольства остудил пыл спикера Рады

22.09.2020, Киев, Игорь Петров

Из-за давления США председатель Верховной рады Дмитрий Разумков не хочет заниматься принятием решений для увольнения директора НАБУ Артема Сытника

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, ранее Разумков говорил, что для урегулирования ситуации с директором НАБУ Артемом Сытником, назначение которого признано законным Конституционным судом, надо менять законодательство.

«По состоянию на сегодня, согласно действующему законодательству, даже после решения КСУ нет механизмов отзыва с должности главы НАБУ. С другой стороны, мы понимаем, что когда принимался этот закон, многие эксперты говорили, что президент назначает на должность указом, который противоречит Конституции. Поэтому необходимо было либо вносить изменения в Конституцию, а это тяжелый и длительный процесс, или по-другому выписывать законы», – заявил Разумков.

Это заявление прокомментировал Погребинский.

«Они никакой внятной политической позиции не имеют. Поэтому когда их уговаривают, надо, иначе мы ничего не получим от МВФ, они ничего не понимают в том, насколько надо. Но их уговаривают, пугают, а некоторым звонят. Например, почему Разумков последние три важных голосования (раньше такого не было), голосует так, как нужно американскому посольству?

Позвонили и сказали: «Ты рассчитываешь вообще на нашу поддержку в будущем? Ты же возможный сменщик Зеленского? Поэтому голосуй как надо, как «Голос» и «Европейская солидарность» голосуют». И он сразу сказал: «Да, буду как «Голос» голосовать». Это что, люди со своей позицией? Нет у них никакой позиции.

Насколько я понимаю, Разумков не может быть убежден у том, что последние голосования соответствуют его взглядам. Например, он высказывался в том духе, что мы не можем ничего сделать, чтобы уволить Сытника. У вас в Раде большинство, принимаете решение, изменяющее закон о НАБУ и все, увольняйте. Нет. А почему?

Я уверен, что был звонок из американского посольства и ему сказали: «Не надо ничего делать, чтобы уволить Сытника, Сытник – наш человек, мы его поставили и только мы можем его уволить». Насколько я понимал до сих пор Разумкова, он не может быть сторонником того, чтобы Сытник оставался на своем месте – наглый, беспринципный инструмент антиукраинской политики. Его уволить нельзя потому что он хороший для американского посольства», – сказал Погребинский.

Ранее Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Сытника на должность директора НАБУ, которое относится к органам исполнительной власти. Сам Сытник заявил, что такое решение суда не влечет за собой юридических последствий, а потому не означает прекращение его полномочий.