Звонок Путину поможет Зеленскому

24.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Избранный президент Украины Владимир Зеленский достигнет большого успеха, если просто позвонит в Кремль президенту Владимиру Путину, предложив обмен задержанными.

Об этом в эфире программы «Познер» заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, это можно сделать в любой момент, достаточно лишь поднять трубку.

«Компромисс, например, по Крыму, ему не дадут. А компромисс по Донбассу – если в следующем составе парламента будет коалиция, которая будет рассуждать из соображений национального интереса, а не обязательно слушать чужое мнение, то я думаю, что можно искать компромисс по Донбассу. Но сегодня он может позвонить и не затрагивать эту тему, а только затрагивать тему удерживаемых лиц на территории России и готовности всех на всех поменять.

Это мог сделать Порошенко уже давно, но не сделал. Тут вообще нет препятствий. И это был бы большой успех. Я думаю, поэтому он может позвонить и он сказал, что это его приоритетный вопрос. Я думаю, что этот успех может быть достигнут – он должен позвонить, сказать: «Я готов искать компромисс, обменять всех на всех, давайте договоримся как это сделать», – заявил Погребинский.