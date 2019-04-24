Выборы
24.04.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Звонок Путину поможет Зеленскому

Избранный президент Украины Владимир Зеленский достигнет большого успеха, если просто позвонит в Кремль президенту Владимиру Путину, предложив обмен задержанными.

Об этом в эфире программы «Познер» заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, это можно сделать в любой момент, достаточно лишь поднять трубку.

«Компромисс, например, по Крыму, ему не дадут. А компромисс по Донбассу – если в следующем составе парламента будет коалиция, которая будет рассуждать из соображений национального интереса, а не обязательно слушать чужое мнение, то я думаю, что можно искать компромисс по Донбассу. Но сегодня он может позвонить и не затрагивать эту тему, а только затрагивать тему удерживаемых лиц на территории России и готовности всех на всех поменять.

Это мог сделать Порошенко уже давно, но не сделал. Тут вообще нет препятствий. И это был бы большой успех. Я думаю, поэтому он может позвонить и он сказал, что это его приоритетный вопрос. Я думаю, что этот успех может быть достигнут – он должен позвонить, сказать: «Я готов искать компромисс, обменять всех на всех, давайте договоримся как это сделать», – заявил Погребинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть