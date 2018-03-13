13.03.2018, Киев, Владимир Гладков

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«Звонок сорвался»: жительнице Запорожья заткнули рот на украинском ТВ

Пока киевская власть пиарится на «газовой войне» с Россией, украинские города приходят в упадок, «распиливаются» заводы и пропадают рабочие места.

Об этом в прямом эфире во время интервью экс-премьер-министра Украины Юрия Еханурова заявила дозвонившаяся в студию Наталья из Запорожья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу сказать несколько слов о Запорожье. У нас заводы останавливаются, режутся на металлолом, выставляются на аукционы. Экономика стоит, продукты дорогие, пенсии и зарплаты маленькие. Людям устроиться на работу негде, тарифы коммунальных услуг очень высокие. Жить просто невозможно», – рассказала она.

«А ещё это новшество о том, что с 15 марта будет сложнее похоронить человека, вообще выводит из равновесия. Я онкологически больной человек», – продолжила Наталья, но в это время традиционно для украинского эфира «звонок неожиданно сорвался».