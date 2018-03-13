13.03.2018, Киев, Владимир Гладков
  3 180 просмотров
Киев, Мнение, Общество, Политика, СМИ, Украина

«Звонок сорвался»: жительнице Запорожья заткнули рот на украинском ТВ


Пока киевская власть пиарится на «газовой войне» с Россией, украинские города приходят в упадок, «распиливаются» заводы и пропадают рабочие места.

Об этом в прямом эфире во время интервью экс-премьер-министра Украины Юрия Еханурова заявила дозвонившаяся в студию Наталья из Запорожья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Я хочу сказать несколько слов о Запорожье. У нас заводы останавливаются, режутся на металлолом, выставляются на аукционы. Экономика стоит, продукты дорогие, пенсии и зарплаты маленькие. Людям устроиться на работу негде, тарифы коммунальных услуг очень высокие. Жить просто невозможно», – рассказала она.

«А ещё это новшество о том, что с 15 марта будет сложнее похоронить человека, вообще выводит из равновесия. Я онкологически больной человек», – продолжила Наталья, но в это время традиционно для украинского эфира «звонок неожиданно сорвался».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть