27.07.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский ничего не добился последним телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

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«Зеленский продолжает игру «расшифруйте нам Минские соглашения». Можно договариваться о чем угодно, но ничего из этого выполнено не будет. Зеленский, к примеру, заявил о полной поддержке Минских соглашений, но потом оговорился, что если будет огонь, в ответ тоже будет вестись огонь.

Разговор вышел бесплодным, Зеленский нарвался на критику Путина. Во-первых, Путин сказал, что принятое Верховной радой постановление об организации выборов на Украине в нынешнем году противоречит Минским соглашениям и ставит под угрозу улучшение отношений между странами. Причем сегодня, если я не ошибаюсь, крайний срок, когда Зеленский должен подписать этот закон, и накануне этого он вот так обсуждал его с Путиным.

Во-вторых, звучат заявления высших чиновников Украины о том, что нужно пересмотреть Минские соглашения, о том, что Украина не готова их выполнять и прочее. И при этом Зеленский говорит о верности Минским соглашениям. В итоге Зеленский никак не укрепил свои позиции.

Он не заручился поддержкой Путина, который говорил с ним в критическом ключе. Кто-то вообще назвал это «разговором учителя с учеником». Да и сама по себе поддержка со стороны Путина может Зеленскому только навредить здесь, в Украине. Я допускаю, что после этого разговора Зеленский будет звонить Меркель и Макрону, но эти разговоры тоже будут бесплодными. Никто от Минских соглашений отходить не собирается, никому не нужно придумывать какие-то новые форматы и прочее. Таким образом, звонок Зеленского Путину лишь подчеркнул импотенцию украинской власти», – считает политолог.