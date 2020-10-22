Зять Кучмы лезет в Россию, несмотря на санкции

22.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Украинский производитель железнодорожных колес и бесшовных труб «Интерпайп» после российских санкций в отношении владельца компании украинского олигарха Виктора Пинчука сменил канал поставок колес в Россию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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«Так, прежде поставки производились через ООО «Интерпайп-М» — по данным «Картотеки», владельцем ООО «Интерпайп-М» является кипрская компания Interpipe Limited, бенефициарами которой являются Виктор Пинчук и члены его семьи. Но, согласно бухгалтерскому отчету «Интерпайп-М» за 2019 год, его выручка от реализации колес составила ноль, хотя в 2018 году была на уровне 5,4 млрд руб.», – отмечается в публикации.

Источники издания, знакомые с ситуацией, говорят, что поставки колес «Интерпайпа» в РФ осуществляли и осуществляют компании Salita Systems FZE (Дубай, ОАЭ), S.I. Group Consort Ltd (Израиль), «Лесстройторг» (Белгородская обл., город Валуйки, принадлежит физическим лицам). Еще одним посредником является ООО «Глобал трейд партнерс» (ОАЭ).

При этом в РФ обсуждается полный запрет на импорт украинских колес. Собеседник газеты, участвующий в обсуждении этой инициативы Минтранса, говорит, что российские производители колес ожидаемо поддерживают эту идею, упирая на необходимость быть уверенными в спросе для развития новых мощностей, а также на геополитические риски, связанные с закупкой колес на Украине.

Против этой идеи выступает часть железнодорожных операторов, которые надеются, что конкуренция привете к удешевлению колес.