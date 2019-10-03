Зять Кучмы раздал квартиры участникам провокации в Керченском проливе

03.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Зять экс-президента Леонида Кучмы олигарх Виктор Пинчук наградил двухкомнатными квартирами возвращенных по обмену из России членов экипажей ВМС Украины – участников провокации возле Керченского пролива, в конце 2018 года сдавшимся без боя в плен.

Олигарх купил 24 квартиры площадью 59,7 квадратных метров в строящемся доме в Одессе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«24 одинаковые двухкомнатные квартиры в Одессе, в одном доме. И в доме, который максимально быстро будет сдан. Президент сказал 24 квартиры, квартиры в Одессе, двухкомнатные. Также нам очень быстро стало понятно, что тут нельзя делить – тут есть командиры, офицеры, а есть моряки, рядовые – это одна команда, они вместе за страну там находятся, поэтому должны быть одинаковые квартиры…

Есть период, когда ты как бизнесмен зарабатываешь. Потом самое главное, самое большое удовлетворение, когда ты начинаешь отдавать», – похвалил сам себя Пинчук в комментарии одесскому изданию «Редакция».

Напомним, что контролируемые Пинчуком телеканалы ICTV и СТБ играют одну из главных ролей в разжигании и поддержании ненависти к России и Донбассу.

Бывший руководитель СТБ Владимир Бородянский недавно занял пост министра культуры Украины и успел заявить, что выступает за выполнение принятого при Петре Порошенко дискриминационного для русскоязычных граждан языкового закона.