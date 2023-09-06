Зюганов: Американцы не дали Ельцину закрыть КПРФ

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Коммунистическая партия не была запрещена в России в 1993 году по настоянию американских советников президента Бориса Ельцина. Сам Ельцин хотел уничтожить конкурентов полностью.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тогда создавались срочно партии, где каждому была нарезана своя делянка. Вот партия власти – Гайдар, партия регионов – Шахрай, либералы крикливые-шумные – Жириновский, либералы проамериканские – Явлинский, женское движение – Лаховой. А нас запретили. Запретили все газеты, все журналы, запретили все – и закрыли организацию. И тем не менее, даже американцы сказали: «Так не годится. Была КПСС – это наследники», – сказал Зюганов.

По его словам, КПРФ зарегистрировали специально за неделю до завершения сбора подписей в надежде, что она не успеет пройти процедуру.

«Они думали, что люди не дадут 100 тысяч подписей, нам дали за четыре дня 200 тысяч, мы вышли на выборы и впервые создали свою фракцию, чтобы сказать правду о том насилии, которое Ельцин, его камарилья несли стране», – сказал Зюганов.

При этом он считает, что «ельцинский режим расстрелял советскую власть под руководством црушников».