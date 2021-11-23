Зюганов грозит стране дестабилизацией за браконьера-Рашкина

Дело против депутата-коммуниста Рашкина, которого обнаружили в лесу под Саратовом с разделанной тушей убитого лося, является хорошо организованной провокацией.

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы заявил, используя уголовный жаргон, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раздули ситуацию, связанную с охотой на лося до такой степени, которой никогда не было. Я посмотрел, дело быстро сшили за три недели. Но Рашкин открыто сказал, что готов давать показания. Я его спросил, была охота? Была. Стрелял? Да. Я ему сказал: иди и высказывай. Он поехал на родину, где 20 лет охотился, к своим друзьям и товарищам. Куда делась лицензия? Разберите. Кто у вас сидел на хвосте? Поймите. Каким образом заорали через 15 минут все СМИ? На мой взгляд, это хорошо организованная и продуманная провокация, которая требует комплексного расследования. Любой депутат нашей фракции готов снять с себя неприкосновенность и доложить следствию нашу точку зрения и взгляды. Но мы требуем комплексного и всестороннего расследования этого инцидента. А когда шьют сплошь и рядом уголовщину, для нас это неприемлемо», – вещал Зюганов.

Вчера комиссия Госдумы РФ по мандатным вопросам рекомендовала дать согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности по представлению Гепрокуратуры. Зюганов воспользовался этим как поводом обвинить силовиков в преследовании спонсора КПРФ, директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

«На мой взгляд, то, что вчера принесла прокуратура – попахивает очередной расправой. Там нет ничего, что связано с реальной ситуацией, которая сложилась в стране. Я надеюсь, что в четверг вместе с лосем принесут ответ, как ведут расследование попытки рейдерского захвата этого уникального предприятия», – негодовал он.

Зюганов пригрозил дестабилизацией в стране из-за расследования дела Рашкина.

«Что касается Рашкина, он готов заплатить штраф в соответствии с нарушением. Мы готовы восстановить все, что связано с потерями для природы, но попытка уголовной расправы сама носит абсолютно уголовный характер. Те кто этим занимается, должны понимать, что они подрывают элементарную стабильность в стране», – подытожил Зюганов.