Зюганов и Жириновский не разделили миролюбие Путина

11.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия должна прибегнуть к жестким мерам в отношении Грузии, поскольку миролюбивая политика не остепенит тамошних русофобов. Перед Западом следует ультимативно поставить вопрос о том, что Москва не потерпит размещения ядерного оружия НАТО на Украине и в Прибалтике.

Об этом заявили участники парламентских слушаний сегодня в Москве передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Действительно, если НАТО появится под Харьковом, а силы очень влиятельные Украины этого хотят, да, 3-4 минуты будут лететь [ракета] до центра управления в Москве, и вы не наденете костюм, прежде чем принять решение.

Поэтому нам давно надо официально заявить Европе и американцам: Мы не потерпим размещения ракетно-ядерных сил ни в Прибалтике, ни на Украине, это зона наших жизненных интересов и мы будем её защищать всеми имеющимися средствами. Об этом должны знать и американцы, и Европа. В противном случае мы можем оказаться в ситуации хуже, чем в 1941 году», – подчеркнул глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не отказываться от введения новых санкций против Грузии.

«Допустим, Грузия, мы не хотим вводить санкции. Да, они затихнут на время. Через два года снова будут бить по морде и плевать в нас. Мы снова будем грозить санкциями, снова не введём. Надо знать Грузию, я там служил», – сказал он.

Вспомнил Жириновский и о неблагодарности украинцев.

«У нас опять Украина висит на Западе уже, а мы её сами создали, её не было, была Киевская губерния, Житомирская, Харьковская, Одесская. Мы создали Украину, дали ей в пять раз больше, с чем она пришла, она к нас пришла с 60 тысячами запорожских казаков, одно Запорожье, вот эта вот область, вот так они пришли к нам. А сегодня какую дали им страну?» – возмущается российский парламентарий.