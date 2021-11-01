Зюганов ищет себе преемника, который будет ногой открывать дверь в администрацию президента – Платошкин

01.11.2021 18:15 (Мск), Москва, Елена Острякова

В администрации президента РФ не хотели бы ухода Геннадия Зюганов с поста главы КПРФ.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил радикальный левый политолог Николай Платошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, оттуда и уговаривают. У меня контакты с Зюгановым были. Я не скажу, что он за что-то держится. У меня такого впечатления не сложилось. Мне кажется, он боится не столько администрации, чем того, что когда он уйдет, Рашкин накинется на условного Иванова, а Иванов – на Сидорова. Он боится, что любой его преемник партию в единстве не удержит… Это люди, как правило, идейные. Он не может им сказать, как Путин: я тебя губернатором не сделаю, если будешь себя плохо вести. Зюганов им ничего не может сказать. Такую оппозиционную структуру очень сложно держать. Нет административного ресурса», – рассуждает Платошкин.

По его словам, внутри партии за «наследство Зюганова» сейчас идет активная борьба.

«Афонин сейчас первый заместитель. По логике иерахической, внутрипатийной – это главный кандидат. Но Зюганов постоянно называет еще кого-то: Новикова, Русакову. Есть еще люди, которые предпочитают пока особо не высовываться, понимая, что их могут съесть. Не в виде лося, а фигурально. Пока единство КПРФ обеспечивается фигурой Зюганова. В Перми подготовка к апрельскому съезду дикая была. Половина парторганизации ушло. А как их удержать, кроме убеждения? В КПРФ, как в любой живой партии полно течений, организаций», – сказал Платошкин.

Он рассказал, что омоложение партии проходит тяжело, потому что первых секретарей областных организаций не устраивают низкие зарплаты – 50 тыс. руб.

«Если сейчас новая молодая фракция сработается, если в процессе замены первых секретарей количество перерастет в качество, как раз тогда Зюганову будет на кого опереться. Я думаю, что он сохранит за собой пост почетного председателя. Он же не бросит партбилет, не скажет: делайте, что хотите. Смысл Зюганова в том, чтобы омолодить, укрепить партию, чтоб его преемник в администрацию президента ногой дверь открывал. Ходить-то туда придется», – Платошкин.