Зюганов хочет передать партию внуку

07.10.2020, Москва, Елена Острякова

Наиболее вероятным приемником Геннадия Зюганова на посту лидера КПРФ является его внук Леонид Зюганов.

Об этом на круглом столе в Москве заявил политолог Павел Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дальше идет целая группа молодых, которая мне кажется наиболее перспективной: Афонин, Ющенко, Парфенов. И, конечно же, Леонид Зюганов. Эту фамилию я предлагаю запомнить. Мне кажется, что лидер КПРФ, однофамилец, между прочим, Леонида Зюганова и даже его родственник – дедушка, хочет своего внука видеть как своего преемника гораздо больше, чем кого-либо», – сказал Данилин.

По его информации против такой ротации, которая произойдет уже после думских выборов 2021 года, выступает первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин.

Сейчас Зюганов-младший руководит фракцией коммунистов в Мосгордуме.