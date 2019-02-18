18.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Президентские выборы на Украине являются пародией на избирательный процесс и «халтурой под руководством ЦРУ-шников». Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Порошенко – это война. Тимошенко – та же программа, только с немецким акцентом. Германия на нее имеет сильное влияние. А Германии сегодня выкручивают руки, чтобы она отказалась от Северного потока. Если она откажется от дешевых энергоносителей из России, она будет не конкурентоспособна и провалится. Поэтому Меркель сказала, что санкции поддержит, но Северный поток будет в любом случае. Я считаю, это ответ Порошенко», – сказал Зюганов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Владимира Зеленского он считает не альтернативным кандидатом, а техническим, который позволит Порошенко выиграть во втором туре.

«Можно клоуна избрать. Но за ним стоит Коломойский. Никаких кадров и реальной программы. Его специально вытаскивают во второй тур с Порошенко, а там его нагнут силовики. На этом выборы закончатся. Я бы никогда не признал выборы Порошенко», – сказал Зюганов.

При этом он считает реальным кандидатом Петра Симоненко.

«Если бы Бойко, Симоненко и Медведчук объединились, 100% выиграли бы выборы. Чтобы этого не случилось, Симоненко вообще забаллотировали, хотя левые настроения на Украине сильны. А Медведчука пытаются нагнуть и осудить, чтобы спугнуть его с выборной кампании. У нас есть еще время, чтобы плотно поработать», – сказал Зюганов.